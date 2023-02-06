Deprem anında Hatay Kırıkhan Öğretmen Evlerinde bulunan Göçmenköy Spor Kulübü yöneticisi AMAÇ ARNAVUTOĞLU'ndan haber alınamıyor.
Göçmenköy Kulübü başkanı Ersan Karataş yaptığı paylaşımda, Hatay Kırıkhan Öğretmen Evler bölgesinde gören, duyan, bilgisi olanın kendilerine veya ailesine ulaşılmasını istedi. Ailesi de Amaç'tan haber alamıyor.
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