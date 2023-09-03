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Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

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Alkol şişede durduğu gibi durmuyor
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 Gazimağusa’da dün akşam alkollü sürücünün neden olduğu trafik kazasında üç kişi hafif yaralandı. Alkollü sürücü tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada,  Hanifi Durmuş (E-63) 114 mg alkollü içki tesiri altında iken, yönetimindeki VD 290 plakalı salon araçla çift şeritli yolun sağ şeridinde güney istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solundaki Yaşam Hastanesi önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı şeride geçti, o esnada bulvar üzerinde karşı istikametten kuzey istikametine doğru seyreden ve sağa Ekor Premium’a dönüş yapmak için durup bekleyen Osman Öztürk (E-46) yönetimindeki RC 529 araca çarptı. Kaza sonucu hafif bir şekilde yaralanan VD 290 plakalı araç sürücüsü Hanifi Durmuş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Fatma Durmuş ve RC 529 plakalı araç sürücüsü Osman Öztürk Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu. 
Yürütülen soruşturma kapsamında VD 290 plakalı araç sürücüsü  Hanifi Durmuş tutuklandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
 
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