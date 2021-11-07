Alkol şişede durduğu gibi durmuyor

Lefkoşa'da alkollü sürücülerin neden olduğu kaza ucuz atlatıldı.Polisten verilen bilgiye göre kaza bugün sabah saat 03:11 raddelerinde Lefkoşa’da Sanayi 1. cadde üzerinde yönetimindeki LY 706 plakalı Hyundai marka salon araç ile güney istikametine doğru 235 mlgr. alkolü içki tesiri altında seyreden Lefkoşa’da sakin 28 yaşındaki erkek Takudzwa KANYERE seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan Cezaevi trafik ışıklarına geldiğinde tarafında kırmızı ışık yandığı halde dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu yaşandı.Kırmızı ışıkta durmayan KANYERE, o esnada Dr. Fazıl Küçük caddesi üzerinde tarafına yeşil ışık yandığı için doğu istikametine doğru 97 mlgr. alkolü içki tesiri altında, dikkatsizce ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden seyreden Lefkoşa’da sakin Qhawe Dawid DUBE (E-24) yönetimindeki ZPS 539 plakalı Toyota marka salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmıştılar. Kaza sonucu yaralanan olmadı.