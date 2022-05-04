Alkol şişede durduğu gibi durmadı

Girne-Tatlısu Anayolu üzerindeki Esentepe kavşağı yakınlarında akşam saatlerinde alkollü sürücü nedeniyle yaşanan kaza yürekleri ağza getirdi..

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 18:40 sıralarında, Girne-Tatlısu Anayolu'nun 17-18'inci kilometreleri üzerinde, 47 yaşındaki Paul James MCMANUS yönetimindeki GM 099 plakalı araç ile 191 mlgr. alkollü içki tesiri altında, Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan dışarıya çıktı ve yol kenarında bulunan kaya parçasına çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerine durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.