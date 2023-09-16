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Alayköy yolunda ağaca çarpıp takla atan araçta 2 kişi yaralandı

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Alayköy yolunda ağaca çarpıp takla atan araçta 2 kişi yaralandı
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Alayköy yolunda seyreden bir araç yoldan çıkarak ağaca çarpıp takla attı; iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’nın verdiği bilgiye göre Fatma Pehlivan (K-29), bugün saat 11.00 sıralarında yönetimindeki MS 376 plakalı araçla Alayköy yolunda güneyden kuzeye seyrederken dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp takla attı.
Kazada araç sürücüsü Fatma Pehlivan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Gülseren Pehlivan (K-30) yaralandı.
Her iki yaralı da Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.
 
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