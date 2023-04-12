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Alayköy ve Lapta'da hırsızlık

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Alayköy ve Lapta'da hırsızlık
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Alayköy’de yapımı devam eden bir inşaatta, merkezi soğutma sistemi için döşenmekte olan tavana monteli toplam 60 metre uzunluğundaki bakır borular, kırılarak oldukları yerden söküldü ve çalındı.
Polis Basın Bültenine göre, olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen J.U.P. (E-53) ve M.U.P. (E-42) tutuklandı.
Söz konusu kişilerin çaldıkları bakır boruları Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerine satarak 8 bin 360 TL parayı sahtekarlıkla temin ettikleri tespit edildi. Soruşturma devam ediyor.

Lapta’da hırsızlık

Lapta’da faaliyet gösteren bir berber dükkanında çalışan A.Z.’nin (E-33), iş yeri adına yaptığı işlere karşılık müşterilerden tahsil ettiği toplam 1080 TL nakit parayı, iş yerine teslim etmeyip tasarrufuna geçirdiği tespit edildi. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
 
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