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73 mahkumdan 39’unun, şartlı tahliyesi onaylandı

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73 mahkumdan 39’unun, şartlı tahliyesi onaylandı
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İçişleri Bakanlığı Müsteşarı ve Şartlı Tahliye Kurulu Başkanı Emre Hacı, yeni yürürlüğe giren Şartlı Tahliye (Değişiklik) Tüzüğü uyarınca başvuruda bulunan 73 mahkumdan 39’unun, şartlı tahliye hakkından yararlandırıldığını açıkladı.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan Hacı, Şartlı Tahliye Kurulu’nun onaylamadığı 34 kişinin durumunun ise bir ay sonraki toplantıda görüşüleceğini kaydetti.

Covid-19 salgını dolayısıyla Bakanlar Kurulu tarafından Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde yapılan değişiklik sonrasında cezasının 3’te 1’ini çeken mahkumların başvuru hakkı olduğunu dile getiren Hacı, 73 kişinin bu hakkı kazandığını söyledi ve kurulun değerlendirdiği başvurulardan 39 kişinin şartlı tahliyeden yararlandığını belirtti.

Şartlı Tahliye Tüzüğü daha önce cezasının yarısını çekenlere şartlı tahliyeye başvurma hakkı tanıyordu.

Şartlı Tahliye Kurulu 7 üyeden oluşuyor. Üyeler şöyle:

“İçişleri Bakanlığı Müsteşarı (Şartlı Tahliye Kurulu Başkanı), Polis Genel Müdürlüğü 1. veya 2. Yardımcısı, Başsavcı’nın görevlendirdiği bir savcı, Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü veya muavini, Cezaevi Danışma Kurulu Başkanı veya üyesi, Merkezi Cezaevi Müdürü veya muavini, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Başhekimi veya yardımcısı.”

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