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44 TL için hapis yatacak

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Afrika uyruklu Tunde Chris Ayo, Gönyeli’de bir evin bahçesinden 44 TL değerinde inşaat aletlerini çalıp kaçarken yakalandı. Zanlının 2019 yılından beri ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıktı

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44 TL için hapis yatacak
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Hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Tunde Chris Ayo mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Turgay Ok, olguları aktardı. Polis, zanlı Tunde Chris Ayo’nun Sirkat ve Mülke tecavüz suçuna methaldar olduğunu söyledi. Polis, 25.11.2021 tarihinde saat 06.00’da Lefkoşa’da ayni adreste sakin Tunde Chris Ayo’nun Gönyeli’de sakin Hüseyin Tayfun’un ikametgâhının avlusuna izinsiz girip, 44 TL değerinde inşaat aletlerini sirkat edip, kaçmaya çalıştığı esnada suçüstü tutuklandığını belirtti. Polis, sirkat edilen eşyaların zanlının tasarrufunda bulunup emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının 2019 yılından itibaren yasal statüsü olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi. 
 
 
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