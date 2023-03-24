306 miligram alkollü yayaya tutuklama



Girne-Lefkoşa Anayolu’nun 10-11’inci kilometreleri arasında bugün saat 01.30 sıralarında Ceman Tosunoğlu (E-22), 97 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki MT 905 plakalı salon araç ile seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, yolun solundan çıkıp, toprak alan içerisindeki zeytin ağacına çarptıktan sonra takla atarak, sağ yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Öte yandan Güzelyurt-Lefke Anayolu üzerinde dün saat 19.30 sıralarında Fadıl Değirmencioğlu (E-78), yönetimindeki GT 840 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada yolun sol kısmında 306 miligram alkollü içki tesiri altında yürümekte olan yaya Tayfun Kalaycı’ya (E-47) çarptı.

Kaza sonucu olay yerine gelen ambulanstaki sağlık görevlileri, yaya Tayfun Kalaycı’yı muayene ederek, herhangi bir sağlık sorununun olmadığını tespit etti.

Yaya Tayfun Kalaycı, “sarhoşluk, rahatsızlık ve uygunsuz tavr-ı hareket” suçlarından tutuklandı.

