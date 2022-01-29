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3 büyük ilçede yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Gazimağusa, Girne ve Lefkoşa’da yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı.

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3 büyük ilçede yapılan operasyonlarda 4 kişi tutuklandı

   

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa ve Girne'de dün ve önceki gün yapılan operasyonlarda, toplam 41 gram uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir adet öğütücü, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir metal kaşık ile bir plastik bardak bulunarak emare olarak alındı. Operasyon kapsamında M.İ.M.A.T.(E-34), B.S.K.A. (E- 35) ve H.M.S.A.A.L.(E-21) tutuklandı. 

Öte yandan Lefkoşa’da dün Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan bir diğer operasyonda, E.C.A.’nın (E-29) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 12 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. 

Bahse konu şahıs tutuklandı. 

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