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28 kişiyi şirketinde çalışıyormuş gibi göstermiş

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Yasadışı bahis sitesine karşı düzenlenen operasyonda tutuklanan zanlılardan bazılarının danışmanlık şirketinde çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi gösterildiği ortaya çıktı

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28 kişiyi şirketinde çalışıyormuş gibi göstermiş
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Mali Suçlarla Mücadele Şubesi’nin ortaya çıkardığı, Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Gülsev Görgülü ve Hasan Paylaşmaz dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Yıldıran, 2020 ile 2021 tarihleri arasında zanlı1 Gülsev Görgülü ve zanlı 2 Hasan Paylaşmaz’ın Sahte Resmi evrak sahteleme ve Sahtekârlıkla kayıt temini suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, 25.11. 2021 tarihinde Mağusa’da gerçekleşen Terabet isimli yasadışı bahis sitesine karşı düzenlenen ve Şans Oyunları ve Beden Eğitimi Yasası’na Aykırı Hareket suçundan tutuklanan zanlılardan bazılarının zanlı 1’in Nasır isimli danışmanlık şirketinde çalışmadıkları halde çalışıyormuş gibi gösterilip, Çalışma Dairesi’ne kayıt yaptırdıklarını belirtti. Polis, zanlı 1’in kendisine ait şirkette çalışmadığı halde ilk tespitlere göre 28 kişiyi şirketinde çalışıyormuş gibi gösterdiğini anlattı. Polis, zanlı 2’nin Havalimanı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını söyledi. Polis, zanlı 1’in itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak tahkikatın tamamlandığını belirterek zanlıların ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunmaları, 10’ar bin TL nakdi teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber 1’er kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.
 
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