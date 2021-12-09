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2 ay hapis cezasını fazla buldu, 9 ay daha aldı

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4 yaşındaki kıza cinsel organını göstermekten 2 ay hapis cezası alan ve istinafa giden Murat Erkunt’un cezası 9 aya yükseltildi

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2 ay hapis cezasını fazla buldu, 9 ay daha aldı
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Evine gelen komşusunun 4 yaşındaki kızına cinsel organını göstermekle yargılanan ve 2 ay hapis cezası alan Murat Erkunt’un istinafta cezası 9 aya yükseltildi.
İstinaf Mahkemesi, sanığın 4 yaşındaki çocuğu taciz etmesinin ciddiyet ve vahametine vurgu yaptı. İstinaf Mahkemesi, Temmuz 2016 tarihinde ikametgâhında 4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterip, tacizde bulunduğunu belirtti. Mahkeme, Başsavcılığın cezanın az olduğuna yönelik istinaf dosyaladığını söyledi. İstinaf Mahkemesi, suçun 2 yıla kadar hapis cezası öngördüğünü ve toplumda infial yaratan suçlardan olduğuna değindi. İstinaf Mahkemesi, sanığa verilen 2 aylık cezanın alenen az olduğuna karar verip, 9 aya yükselttiklerini açıkladı.
 
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