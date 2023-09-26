18'inci denemesinde yakalandı

Metehan Sınır Kapısı’ndan sahte araç sigortasıyla ülkeye giriş yapan Kıbrıslı Rum Kyriacos Charalambous yakalandı. Zanlının sahte sigortayla KKTC’ye 17 kez giriş çıkış yaptığı ortaya çıktı

Metehan Sınır Kapısından sahte araç poliçesiyle ülkeye giriş yapan Kıbrıslı Rum Kyriacos Charalambous dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 21 Eylül 2023 tarihinde saat 22.24 raddelerinde Metehan Kara Giriş Kapısından KKTC'ye geçmek isterken GKRY'den temin ettiği ve tasarrufunda bulundurduğu NAX 789 plakalı Volkswagen marka Golf model salon araca ait sigorta poliçesi üzerinde oynama yaparak sahtelediğini, Creditwest Sigorta'ya ait olan sigorta poliçesini muhaceret memuruna verip giriş işlemi yaptırmak suretiyle tedavüle sürüp sahte davranışla kayıt temin ettiğini söyledi. Zanlının aynı gün tutuklandığını kaydeden polis, aynı poliçe ile KKTC’ye 17 kez giriş çıkış yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde sahte sigorta poliçesini GKRY'de bulunan ikametgahında tek başına ve kendi bilgisayarında yaptığını beyan ettiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti. Yargıç, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

