17 yaşındaki kız kayıp

Lefkoşa'da 17 yaşındaki bir kız dün akşamdan beridir kayıp.
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Adile ERK (K-17) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmedi. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmekte.
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