17 yaşındaki kız kayıp

Lefkoşa'da 17 yaşındaki bir kız dün akşamdan beridir kayıp.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, dün saat 17.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Adile ERK (K-17) ikametgahından ayrılmış ve halen geri dönmedi. Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmekte.