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15 yaşındaki Sultan yoğun bakımda

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Lefkoşa’da dün sabah Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önünde, yolu yaya olarak geçmeye çalışan 15 yaşındaki çocuğa araç çarptı. Kaza sonucu yaralanan Sultan Hatice Cengiz, yoğun bakıma kaldırıldı

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15 yaşındaki Sultan yoğun bakımda
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Lefkoşa’da dün sabah aracın çarptığı 15 yaşındaki Sultan Hatice Cengiz, ağır yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde meydana geldi.
28 yaşındaki Mihriz Tüncer, yönetimindeki PF 155 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği esnada Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan 15 yaşındaki yaya Sultan Hatice Cengiz’e çarptı.
 Kaza sonucu yaralanan yaya Sultan Hatice Cengiz’in, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından çocuk yoğun bakım servisinde gözetim altına alındığı açıklandı. 
 
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