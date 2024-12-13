Makine Mühendisleri Odası (MMO) Başkanı Ayer Yarkıner, Güney Kıbrıs'ta ithal edilen 11 bin 181 "Mazda Demio" model aracın, sürüş esnasında aniden patlayan ve yaralanmalara yol açan "Takata Corporation" marka hava yastıklarının değiştirilmesi için geri çağrılmasının ardından, Kuzey Kıbrıs’ta kullanılan aynı model araçlarla ilgili Kıbrıs Postası tvye açıklamada bulundu.

Ayer Yarkıner, Kuzey Kıbrıs'ta ikinci el araç ithalatı sırasında Takata Corporation hava yastığı krizine dair herhangi bir kontrol yapılmamasını eleştirerek, Honda bayisinin son üç yıldır alışveriş merkezlerine broşür bırakarak "Arabanızın hava yastığını ücretsiz olarak kontrol edelim" çağrısı yaptığını belirtti. Yarkıner ancak, sıkça yaşanan bu krizin öneminin yeterince kavranamadığını vurguladı.

"HÜKÜMET HAREKETE GEÇMELİ"

Yaklaşık iki yıl önce bu konuda uyarı yazısı yayımladıklarını belirten Yarkıner, şöyle devam etti:

"Bir buçuk yıl önce Takata hava yastığı krizi nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Polis bizden bir rapor talep etti ve bu raporda Takata krizini detaylı şekilde açıkladık. Bu sorun özellikle 2003-2015 yılları arasında üretilen araçlarda görülmektedir. Hükümetin, bu araç bayilerine yazılı bildirimde bulunması veya bizden teknik destek alarak gerekli aksiyonları alması gerektiğini belirttik. Ancak bu konuda herhangi bir dönüş yapılmadı ve talebimizin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Bu durum, özellikle yaşlanan araçlarda daha büyük bir tehlike oluşturmaktadır."

Takata krizinin esas sebebinin hava yastığını şişiren sünger fünyenin nemlenmesi olduğunu vurgulayan Yarkıner, "Fünyenin içindeki amonyum nitrat nemlendiğinde basıncı yükseltiyor. Bu da çelik kaplamayı parçalayarak hava yastığı mekanizmasının insanın kafatasına doğru fırlamasına neden oluyor” ifadelerini kullandı.

"RUM TARAFINDA BU SORUN ÇÖZÜLDÜ, BİZDE İSE ADIM YOK"

Rum tarafında bu sorunun uzun zamandır çözüldüğünü belirten Yarkıner, “Takata, hava yastığı değişim maliyetini kendisi karşılıyor. Örneğin, Mazda’nın yaptığı değişimlerin masraflarını Takata üstleniyor. Honda da aynı şekilde çalışıyor ve Makine Mühendisleri Odası olarak bu örnek çalışmayı takdir ediyoruz. Ancak ne hükümet ne de diğer otomotiv firmaları bu konuda bir adım attı” dedi.

ARAÇ SAHİPLERİNE ÇAĞRI

İkinci el araçların hava yastıklarının kontrol edilmesi gerektiğinin altını çizen Yarkıner, özellikle Kuzey Kıbrıs’ta bayisi bulunmayan Mazda Demio gibi araçların kontrolsüzce ithal edilebildiğine dikkat çekti, araç sahiplerine şu önerilerde bulundu:

"Mutlaka bir makine mühendisine giderek araçlarının hava yastığını kontrol ettirin. Aracı hangi firmadan aldıysanız, o firmadan çözüm talep edin.”

Yarkıner, sözlerini "Trafikte her yıl 40-45 kişiyi kaybediyoruz. Bu saatten sonra ciddi önlemler alınmalı ve olası kazaların önüne geçmek için hava yastığı kontrolleri zorunlu hale getirilmeli” ifadesiyle noktaladı.