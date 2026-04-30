Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis’e, “Askeri anlaşmalarla adayı tehlikeye atmaktan ve altından kalkamayacağınız adımlar atmaktan vazgeçin.” sözleriyle yanıt verdi.

Üstel yazılı açıklamasında, Hristodulidis’in, “Ben Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanıyım. Artık herkesin bunu anlamasının vakti geldi. Avrupa Birliği üyesi bir devletiz, Birleşmiş Milletler üyesi bir devletiz ve anlaşmalar imzalamaya devam edeceğiz.” yönündeki açıklamasına işaret etti, bunun Kıbrıs Türk halkının kurucu ortaklık haklarını ve siyasi eşitliğini yok sayan anlayışın devamı olduğunu kaydetti.

Hristodulidis’in, GKRY’nin Fransa başta olmak üzere yabancı devletlerle yaptığı tek taraflı askeri anlaşmalara yönelik eleştirilere verdiği yanıtın, Rum tarafının adadaki siyasi ve hukuki gerçekleri kabullenmekten ne denli uzak olduğunu gösterdiğini belirten Üstel, şunları söyledi:

“Öncelikle bilinmelidir ki; 1960 yılında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkının eşit ortaklığı temelinde tesis edilmiştir. Bu ortaklık; Garanti Anlaşması, İttifak Anlaşması ve anayasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. Ancak Rum tarafı, 1963 yılında Kıbrıs Türk halkını devlet kurumlarından silah zoruyla dışlayarak bu ortaklık düzenini, gasp ve işgal ederek, fiilen ortadan kaldırmış; ardından da tek meşru otoriteymiş gibi davranmaya başlamıştır.

Dolayısıyla Hristodulidis’in temsil ettiğini iddia ettiği yapı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortaklık niteliğini yitirmiş bir yapıdır. Yani Hristodulidis’in ‘istediğim ülkeyle istediğim anlaşmayı yaparım.’ anlayışıyla hareket etmesi, hukuki dayanaklardan da yoksundur.”

Üstel, son dönemde özellikle Fransa ile yapılan savunma anlaşmaları, yabancı askeri varlığın artırılmasına yönelik girişimler ve İsrail başta olmak üzere farklı aktörlerle geliştirilen askeri iş birliklerinin Güney Kıbrıs’ı Doğu Akdeniz’de askeri üs ve silahlanma merkezine dönüştürme riski taşıdığını ifade etti.

Bu yaklaşımın yalnızca Güney Kıbrıs’ın değil, adanın genelinin ve bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini belirten Üstel, Orta Doğu’daki çatışmaların derinleştiği bir dönemde, Güney Kıbrıs’ın bu yönde adımlar atarak kendisini ve adayı büyük güç rekabetinin parçası haline getirmesini “son derece sorumsuz bir yaklaşım” olarak niteledi.

Bu politikaların Kıbrıs Rum halkının yanı sıra Kıbrıs Türk halkını da güvenlik riskleriyle karşı karşıya bıraktığını kaydeden Üstel, “İşte tam da bu nedenle adada iki ayrı halk ve iki ayrı devlet bulunduğunu vurguluyoruz. Zira Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukunu yok sayan bir anlayışın, tüm adayı temsil ettiğini iddia etmesi kabul edilemezdir.” dedi.

Rum liderliğine çağrıda bulunan Başbakan Üstel, adanın yabancı askeri güçlerin çıkar alanına dönüştürülmesinden vazgeçilmesi ve çatışmaların merkezine taşınmamasını istedi.