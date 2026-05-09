Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası, 30 Nisan 2026 itibarıyla dört kişilik bir aile için açlık sınırının 42 bin 553 TL, yoksulluk sınırının ise 229 bin 522 TL’ye yükseldiğini açıkladı.

KTAMS tarafından yapılan yazılı açıklamada, KKTC Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden alınan beslenme kalıbı ile İstatistik Kurumu tarafından paylaşılan fiyat ortalamaları dikkate alınarak hazırlanan rapora göre hesaplama yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık temel gıda harcamasının 42 bin 553 TL olduğu kaydedildi.

KTAMS’ın çalışmasına göre sağlıklı beslenmek için yetişkin bir kadının günlük zorunlu gıda harcaması 368,49 TL, aylık 11 bin 54,70 TL olarak hesaplandı. Yetişkin bir erkek için günlük harcama 384,51 TL, aylık 11 bin 535,30 TL olurken, 15-19 yaş grubundaki bir çocuk için günlük 402,76 TL, aylık 12 bin 82,80 TL; 4-6 yaş grubundaki bir çocuk için ise günlük 262,68 TL, aylık 7 bin 880,40 TL harcama gerektiği belirtildi.

Kişi Günlük Harcama Aylık Harcama Yetişkin kadın 368,49 TL 11.054,70 TL Yetişkin erkek 384,51 TL 11.535,30 TL 15-19 yaş çocuk 402,76 TL 12.082,80 TL 4-6 yaş çocuk 262,68 TL 7.880,40 TL Toplam 1.418,45 TL 42.553 TL

Açıklamada ayrıca, İstatistik Kurumu tarafından kullanılan “2015=100 Temel Yılı Tüketici Fiyatları Endeksi” sepetinin güncelliğini yitirdiği savunularak, açıklanan rakamların gerçeği tam olarak yansıtmadığı öne sürüldü.

KTAMS açıklamasında, İstatistik Kurumu’nun resmi verilerine göre Nisan 2026 ayında enflasyonun yüzde 4,62 olduğu, Ocak-Nisan dönemindeki dört aylık toplam hayat pahalılığı oranının ise yüzde 12,02’ye ulaştığı belirtildi.

Eğitim, sağlık, kira, akaryakıt, elektrik, haberleşme ve giyim giderlerindeki artışlarla birlikte kültür, dinlenme ve eğlence harcamalarının da dikkate alınması sonucunda yoksulluk sınırının 229 bin 522 TL’ye yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, hükümetin aldığı politik kararların ülkedeki yoksulluğu derinleştirdiği savunularak, iki çocuklu dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için aylık 229 bin 522 TL’ye ihtiyaç duyduğu kaydedildi.