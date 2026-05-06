Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Elektronik Çek Takas Sistemi’nin (EÇTS) 21 Mayıs'tan itibaren devreye gireceğini açıkladı.

KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından müştereken kurgulanan proje ile; mevcut çek takas sistemi dijital ortama taşınacak, bankalar arası çek takası ve mutabakatı işlemlerinin ayni işgünü içinde sonuçlandırılması sağlanacak.

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklamada, Elektronik Çek Takas Sistemi’nin, KKTC Poliçeler Yasası’nda yapılan değişiklikler sonrasında çıkarılan mevzuat ve yapılan teknik çalışmalar kapsamında, çeklerin fiziksel olarak bankalar arasında taşınmasına gerek kalmadan görüntü ve verilerinin elektronik ortamda güvenli bir şekilde takas, mutabakat ve tahsil edilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirileceği belirtildi.

Fiziki çek takası sona eriyor

Bankaların, birbirlerinin muhatabı oldukları çeklerin fiziki olarak ibraz edilmeksizin, hızlı ve güvenli bir şekilde takas ve mutabakat işlemlerinin yapılmasını sağlayacak EÇTS, mevcut çek takas sistemini dijital ortama taşıyarak ülkenin ödeme sisteminin bir parçası olan bankalar arası çek takası ve mutabakatı işlemlerinin ayni işgünü içinde sonuçlandırılmasını sağlayacak.

Ödeme sistemlerinde dijital dönüşüm

Bankalar Birliği, ülke ödeme sisteminin aşama kaydetmesini sağlayacak EÇTS’nin, KKTC Merkez Bankası ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği tarafından müştereken kurgulanan ve işletilen bir proje olarak hayata geçirildiği kaydetti.

Aynı gün içinde sonuçlanan işlemler

EÇTS’nin, çeklerin fiziksel olarak banka şubeleri arasında taşınma zorunluluğunu ortadan kaldıracağı, takas, mutabakat ve ödenme süresinin aynı işgünü içinde gerçekleşmesini sağlayacağı ve çeklerin ödenmesini hızlandıracağı belirtilen açıklamada, “Böylelikle, çeklerin nakde dönüşüm süreci kısalacak, hızlandırılmış takas süreci müşterilerin nakit akışlarını daha iyi planlamalarına olanak tanıyacak, çek üzerindeki bilgiler ve görüntüler elektronik ortamda güvenli bir şekilde transfer edileceğinden fiziki kaybolma veya çalınma riski asgariye inecek." ifadelerine yer verildi.