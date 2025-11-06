Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), ekim ayına ait yeni açlık sınırını açıkladı.

KTAMS'ın ekim ayı için yaptığı hesaplamaya göre, 4 kişilik bir aile için açlık sınırı bir önceki aya göre 729 Türk Lirası (TL) artış göstererek, 34 bin 887 TL oldu.

Eylül ayında açlık sınırı 34 bin 158 TL olarak hesaplanmıştı.

KKTC'de ekim ayı enflasyonu aylık yüzde 1.09, yıllık ise yüzde 36.33 olmuştu.

Türkiye'de ise TÜFE, ekimde aylık bazda yüzde 2.55, yıllık bazda yüzde 32.87 arttı.

ASGARİ ÜCRET İLE FARK 9 BİN 659 TL

Ülkede 1 Temmuz 2025’ten itibaren geçerli olan asgari ücret; yüzde 17.79'luk artışla net 44 bin 546 TL olarak belirlenmişti.

Böylece bu ayki açlık sınırı asgari ücretin 9 bin 659 TL altında kaldı.

SONUÇLAR

KTAMS’ın yaptığı çalışmada, sağlıklı beslenmek için yapılması gereken zorunlu gıda harcama tutarları şu şekilde aktarıldı:

Yetişkin bir kadın için; günlük 300.94 TL, aylık 9 bin 28.20 TL;

Yetişkin bir erkek için; günlük 314.05 TL aylık 9 bin 421.50 TL;

15-19 yaş çocuk için; günlük 330.80 TL aylık 9 bin 924 TL;

4-6 yaş çocuk için; günlük 217.12 TL aylık 6 bin 513.60 TL.

4 kişilik ailenin harcama toplamı ise günlük 1162.91 TL, aylık 34 bin 887 TL oldu.

HESAPLAMA NASIL YAPILDI?

Hesaplama, dört kişilik bir ailenin sağlıklı bir biçimde beslenmesi için gerekli olan beslenme kalıbı ile bu paketteki ürünlerin İstatistik Kurumu tarafından sendikaya gönderilen fiyatlarının ortalamaları alınarak yapıldı.

Beslenme listesi Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi’nden temin edildi.

Fiyatlar içinse İstatistik Kurumu’nca açıklanan fiyatlar baz alındı.