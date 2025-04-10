Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde okullarda başörtüsüne izin veren yeni disiplin tüzüğü değişikliği, toplumda derin tartışmalara yol açtı.

Bu tartışmalara Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar da sessiz kalmadı.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Sibel Tatar, hem bir anne, hem de inançlı bir Kıbrıslı Türk kadını olarak duyduğu endişeleri dile getirdi.

Aylar öncesinden hazırlıklarını tamamladığı ve emek verdiği “Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Müzesi” açılış töreniyle aynı güne denk gelen protesto yürüyüşüne katılamadığını belirten Tatar, “Eğer bu açılış olmasaydı, ben de halkla birlikte yürüyüşte olurdum,” dedi.

Sibel Tatarın paylaşımı şöyle:

“MUTLU ÇOCUKLAR nerede? Gereksiz bir tüzük değişikliği ve halkın haklı tepkisi ile sokaklara dökülmesi...Akşam çook emek verdiğim projem aylar öncesinden günü kararlaştırılmış, davetiyeleri dağıtılmış Kıbrıs Kapı ve Sandıkları Müzesi'nin açılışı olmasaydı ben de yürüyüşde olacaktım. Başörtüsüne karşı değilim saygı duyuyorum zamanında Türkiye'de Ünüversite'lere baş örtülü öğrenci alınmamasına şiddetle karşı çıkanlardanım eğitim hakkı ünüversite yaşındakı reşit bir kızın elinden alınamazdı. Fakat 18 yaşına henüz gelmemiş, reşit olmamış kız çocuklarının çoklukla ailelerinin isteği üzerine başını örtüp ulu önder Atatürk'ün resminin asılı olduğu sınıflarda okumasına da karşıyım ki bu ülkede de artık bir alternatif okul var Hala Sultan İlahiyat Koleji. Bu yazıyı vicdanımla, mutlu çocuklar için ve babası hacı olmuş, kendim de Ocak ayında Umreye gitmiş inançlı bir Kıbrıslı Türk Kadını olarak yazıyorum.”

Sibel Tatar’ın bu açıklamaları, tartışmaların siyasi ekseninden çıkarılıp, insani ve toplumsal bir düzleme taşınması açısından dikkat çekici bulundu. Özellikle “Mutlu çocuklar nerede?” sorusu, yaşanan gelişmelere dair en çarpıcı ve düşündürücü ifade olarak öne çıktı.