2012'nin sonlarında Meksika'dan küçük bir balıkçı teknesiyle denize açılan Jose Salvador Alvarenga, yakalandığı fırtınanın teknesini sürüklemesiyle birlikte kendini okyanusun ortasında genç balıkçı arkadaşıyla birlikte yapayalnız buldu.

Zaman kavramını yitirdi; geceleri yıldızlar ve ay, gündüzleri kavurucu güneş dışında hiçbir şey görmeden haftalarını geçirdi. Çaresizlik ve belirsizlikle boğuşurken sık sık umutsuzluğa kapıldılar. Hatta açlık öylesine dayanılmaz hale geldi ki Alvarenga, karnını doyurmak için kendi tırnaklarını koparıp yediğini anlatıyor.

BALIKÇI ARKADAŞI UZUN SÜRE DAYANAMADI

Alvarenga'nın yanındaki genç balıkçı arkadaşı EzequielCordoba ise bu çetin şartlara yalnızca dört ay dayanabildi; çiğ balık yemeyi reddeden Cordoba, zayıf düşerek hayatını kaybetti. Arkadaşının ölümü Alvarenga'yı derinden sarstı. Bir anda gerçekten yapayalnız kalmıştı. Alvarenga, Cordoba'nın ölümünden sonra dört gün boyunca hayatına son vermeyi bile düşündüğünü ancak inancının onu durdurduğunu söylüyor.

Hatta delirmemek ve akıl sağlığını yitirmemek için bir süre teknesindeki cansız bedenle konuştuğunu, sonunda halüsinasyonlar görmeye başlayıp aklını kaçırmaktan korkunca arkadaşının cansız bedenini denize bırakmak zorunda kaldığını ifade etti. Yalnızlık ve umutsuzluk onu defalarca pes etmenin eşiğine getirse de, içinde bir kıvılcım gibi kalan yaşam ümidi hiçbir zaman tamamen sönmedi.

ÇİĞ ELLE TUTABİLDİĞİ NE VARSA YEDİ, KENDİ İDRARINI İÇTİ

Aylar süren bu zorlu serüven Alvarenga'nın bedeninde ve ruhunda derin izler bıraktı. saçları keçeleşmiş, sakalı bir çalı gibi vahşice uzamış, bilekleri incelmiş ve ayak bilekleri ödemden şişmişti. Güneşin kavurucu sıcağı ve tuzlu suyun yıpratıcı etkisi teninde yanıklar ve yaralar oluşturdu. Yine de içinde sönmek bilmeyen yaşama arzusu, onu her yeni günde mücadeleye devam etmeye zorladı.

Hayatta kalabilmek için akla hayale sığmayacak yöntemlere başvurdu: Oltaları ve erzakları kaybolduğu için küçük balıkları, kaplumbağaları ve kuşları elleriyle yakalayıp çiğ halde yedi; susuzluğunu gidermek için yağmur suyunu biriktirdi. Yağmur bulamadığında ise deniz kaplumbağalarının kanını ve hatta kendi idrarını içmek zorunda kaldı.

BEKLENEN MUCİZE 438 GÜN SONRA GERÇEKLEŞTİ

30 Ocak 2014'te yani kayboluşundan tam 438 gün sonra, beklenen mucize gerçekleşti. Alvarenga'nın sürüklenen teknesi Marshall Adaları'ndaki ıssız Ebon mercan adacığı yakınlarında karaya vurdu. Onu bulan iki ada sakini; karşılarında çıpla, elinde bıçakla İspanyolca çılgınlar gibi bağıran bitkin bir adam görünce gözlerine inanamadı.

Alvarenga aylar süren yalnızlığın şokuyla insanlarla göz teması kurmaktan kaçınıyor, yüzünü gizlemeye çalışıyordu. Bitap düşmüş bedeniyle yürümekte zorlanıyordu ancak yine de kimsenin beklemediği bir şekilde teknesinden yardımsız inerek karaya ayak basmayı başardı.

Onun bu hali, kıyıda kendisini bekleyen kalabalığı hem şoke etti hem de hayran bıraktı. Kısa sürede hastaneye kaldırılan Alvarenga, ilk ifadelerinde hayatta kaldığı için Tanrı'ya şükrettiğini ve kendisini hayatta tutan en büyük motivasyonun ailesine ve kaybettiği arkadaşının ailesine kavuşma umudu olduğunu dile getirdi.

DUYANLAR İNANAMADI, HERKES ŞÜPHEYLE YAKLAŞTI

Bu inanılmaz hikaye başta birçok kişiye gerçek olamayacak kadar abartılı geldi. Küçücük bir tekneyle okyanusta on dört ay boyunca hayatta kalmak, modern dünyada duyulmamış bir şeydi ve pek çok kişi Alvarenga'nın anlattıklarına son derece şüpheyle yaklaştı.

Fakat kısa sürede öykünün kilit noktaları doğrulandı. Meksikalı yetkililer, Alvarenga'nın denize açıldığı gün iki balıkçının kaybolduğunu ve arama çalışmalarının fırtına nedeniyle sonuçsuz kaldığını teyit etti. Dahası, Alvarenga'nın bindiği teknenin seri numarası, aylar önce Meksika'da kaybolan tekneyle birebir örtüşüyordu ve binlerce kilometre sürüklendikten sonra aynı tekne Marshall Adaları'na ulaşmıştı.

Oşinograf uzmanları, Pasifik akıntılarının bir tekneyi Latin Amerika kıyılarından alıp Asya Pasifik'teki adalara kadar taşıyabileceğini belirterek yolculuğun mümkün olduğunu açıkladı. Hatta Alvarenga, kendisine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap vererek yapılan yalan makinesi testinden başarıyla geçti. Tüm bu bulgular, başta "inandırıcı değil" denilen bu öykünün gerçekten yaşanmış olduğunu kanıtladı.