Kanada’nın Nova Scotia bölgesinde yaşayan Andy Campbell'in 1985 model aracı tam 1 milyon 253 bin kilometre yol yaptı, yani Ay'a olan mesafeye gidiş dönüş 1.5 tur attı ve hala sorunsuz çalışıyor.

Yaklaşık 40 yaşındaki otomobilin tek kusuru, kilometre sayacının en fazla 999.999’u gösterebilmesi.

Gerçekte araç, sayacın sıfırlandığı Eylül 2017’den bu yana 250 bin kilometre daha yol kat etti. Campbell, bu anın fotoğraflarını çekip torpido gözünde taşıyor. Şüphe duyanlara göstermek için.

GÜNLÜK 120 KM, 35 YIL BOYUNCA

CBC News'in haberine göre; Campbell, aracı 1990’da Halifax’ta 2 bin 500 Kanada dolarına satın aldı. O dönem 125 bin kilometredeydi. Her gün 120 kilometre yol yaparak işe gidip geldi. Emekliliğinden sonra da Maritimes bölgesinde hâlâ aktif olarak kullanıyor.

Aracı o kadar iyi korumuş ki, dış görünüşü neredeyse orijinal kondisyonunu koruyor. Campbell, "Kışın kar yağdığında bile çıkıp sürerim, benim için bu araba günlük kullanım aracı" diyor.

NEREDEYSE HER PARÇASI DEĞİŞTİ, AMA KENDİSİ DEĞİŞTİRMEDİ

Bugüne kadar araç üzerinde neredeyse her şey yenilenmiş. Sadece gövde büyük ölçüde orijinal. Bakım işlerinin çoğunu ise Campbell kendi yapıyor. Hatta arkasındaki bahçede yedek parça temin etmek için üç eski Tercel daha bulunuyor.

Campbell, düzenli yağ değişimi, gresleme ve alt koruma uygulamasıyla aracı bu kadar uzun ömürlü hâle getirdiğini söylüyor. "Terceller paslanmaya meyilli ama ben tüm boşluklarını yağla doldurdum," diyor.

YEDEK ARAÇ DA HAZIR: 1986 MODEL TERCEL

Eğer aracı kısa süreliğine bakıma girerse diye bir de yedeği var: 1986 model bir başka Tercel. Onu da “yeni arabam” diye tanıtıyor.

Campbell’in tek hedefi var: Aracını 2 milyon kilometreye ulaştırmak. Ancak 82 yaşındaki Campbell, "O kadar yaşar mıyım bilmiyorum ama deneyeceğim" diyor.

Ve aracı satmayı düşünenlere de net bir mesaj veriyor:

"Halifax’tan bana en iyi arabayı getir – ister Cadillac ister RollsRoyce – yine de değiştirmem. Ben istemem."