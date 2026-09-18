Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, Atlılar’da kimlikleri belirlenen 15 Kıbrıslı Türk şehidin defnedilmesi öncesinde yaptığı açıklamada, geçmişte yaşanan acıların yeni kuşaklara önemli sorumluluklar yüklediğini belirtti.

“Savaşın acılarını en iyi savaşı yaşayanlar bilir. Kıbrıslı Türkler savaşın, göçün acılarını çok iyi bilir. Hepimizin ailesinde şehitler, kayıplar vardır” diyen Baykallı, savaş suçu işleyenlerin yargılanması ve geçmişin aydınlanması için bir hakikat ve uzlaşı komisyonu kurulması gerektiğini söyledi.

- “Aradan 52 yıl geçti. Seldem hala 40 günlük…”

Yaptığı açıklamada Kemal Baykallı, Atlılar’da kimlikleri belirlenen 15 kişinin 11’inin kadın ve kız çocuğu, dokuzunun ise çocuk olduğuna dikkat çekerek, aralarında henüz 40 günlükken katledilen Seldem Ali Osman’ın da bulunduğunu belirtti.

TDP’nin yaptığı araştırmaya göre Seldem’in, Kıbrıs’ta bugüne kadar bulunarak kimliklendirilen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum kayıplar arasında en küçük kişi olduğunu belirten Baykallı, “Dünyayı tanımaya bile fırsatı olmadı. İlk adımını atamadı. İlk kelimesini söyleyemedi. Aradan 52 yıl geçti. Seldem hala 40 günlük.” dedi.

-“Hakikat ve Uzlaşı Komisyonu kurulmalı”

“Savaşın acılarını en iyi savaşı yaşayanlar bilir. Kıbrıslı Türkler savaşın, göçün acılarını çok iyi bilir. Benim dahil hepimizin ailesinde şehitler, kayıplar, hayatları kararanlar vardır” diyen Baykallı, “Üzerinden yıllar geçse de savaş suçu işleyenler ayrım yapılmadan yargı karşısına çıkarılmalı. Geçmişin aydınlanması için de dünyada örnekleri bulunan bir hakikat ve uzlaşı komisyonu kurulmalı.” ifadelerini kullandı.

“Biz barışı ve çözümü hiçbir çocuk bir daha bunları yaşamasın diye savunuyoruz.’’ diyen Baykallı, Kıbrıs’ta yaşanan acıların barış ve çözüm iradesinin en önemli çıkış noktalarından biri olduğunu belirterek, geçmişle yüzleşmenin bütün kayıpların ayrımsız biçimde hatırlanmasını gerektirdiğini kaydetti.

- “Bu adada barış kurulacaksa hafızamız da adil olmak zorundadır”

Baykallı, “Kıbrıslı Rumların acısını görmek bizim acımızdan hiçbir şey eksiltmez. Aynı şekilde Kıbrıslı Türklerin yaşadığı katliamları, kayıpları ve acıları görünmez kılmak da barışa hizmet etmez. Bu adada barış kurulacaksa hafızamız da adil olmak zorundadır.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nun yalnızca Kıbrıslı Rum kayıplar için anıt yapılmasına ilişkin kararını da hatırlan Baykallı, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın AP Başkanı’na gönderdiği mektupta Kıbrıslı Türk kayıpların yok sayılmasına itiraz ettiğini anımsattı.

-“Şehitlerimize gösterebileceğimiz en büyük saygı…”

Baykallı, açıklamasında şunları kaydetti:

“Bugün 40 günlük Seldem’i toprağa verirken bu soru çok daha ağır biçimde önümüzde duruyor: Seldem bu hafızanın neresinde? Kaybettiğimiz Kıbrıslı Türkler bu anlatının neresinde? Kıbrıslı Türkler, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurucu ortaklarından biridir. Bu toplumun siyasi hakları nasıl görmezden gelinemezse, yaşadığı acılar da Avrupa’nın Kıbrıs hafızasından silinemez. O nedenle milliyetçilik, geçmişin acılarını tekrar tekrar anlatıp bugünün çocuklarına yaşanabilir bir ülke bırakamamak değildir. Şehitlerimize gösterebileceğimiz en büyük saygı; Kıbrıslı Türklerin haklarına sonuna kadar sahip çıkarken, onların çocuklarının yaşamak isteyeceği bir ülke ve barış ve refah içinde bir gelecek yaratmaktır."