Gönyeli çemberi yakınlarında dün sabah ölümüyle sonuçlanan trafik kazasından üzerinden çok geçmeden aynı bölgede yine ölümlü kaza meydana geldi, 26 yaşındaki Mustafa Taş hayatını kaybetti.

Kaza saat 09:20 sıralarında Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

26 yaşındaki Mustafa Taş, yönetimindeki HU 454 plakalı araç ile Gönyeli Çemberine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkarak trafik tabelasının monte demirine çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola doğru tekrar savrulan araç, orta refüj üzerine çıktı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan araç sürücüsü Mustafa Taş, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.