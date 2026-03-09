Gönyeli’de dün sabah meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

Kaza saat 05:30 sıralarında meydana geldi.

22 yaşındaki Ahmed Altayeb Alı İdris, FV 290 plakalı salon aracıyla Gönyeli Çemberinden Güzelyurt istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrederken, Artesa Binaları önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağından çıktı ve orta refüj üzerindeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

Kazada yaralanan araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 24 yaşındaki Jumana Osman Hussein Mohammed adlı kadın, 21 yaşındaki Mohamed Abdalla Elamın Elnour adlı erkek ve 31 yaşındaki Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa adlı kadın, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Yamm Hasaballa Hamid Hasaballa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Diğer yaralılar yapılan tedavilerinin ardından Acil Serviste müşahede altına alındı.