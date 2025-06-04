Sarı-kırmızılı takıma 2022'de transfer olduktan sonra üç sezon üst üste kazanılan şampiyonluğun en önemli parçalarından olan Abdülkerim, Trendyol Süper Lig'deki performansları, takım arkadaşlarıyla ilgili düşünceleri ve gelecek hedefleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu. Üst üste 3, toplamda da 25. şampiyonluğu alarak 5. yıldızı taktıklarını aktaran Abdülkerim, "Bizim için çok önemli bir yıldı. Çünkü beşinci yıldızı takacaktık. Çok şükür çabaladık, çalıştık ve şampiyonluğa ulaşarak 5. yıldızı taktık. Şampiyonluğu Yenikapı'da kutladık. Bence çok güzel bir kutlama oldu. Çok yağmur yağdı, inanılmaz bir ilgi vardı. Çok güzel bir ortamdı. Unutamayacağımız bir kutlama gerçekleştirdik." diye konuştu.

"Beş sene üst üste şampiyon olup yeni bir rekor kırmak istiyoruz"

Sarı-kırmızılı futbolcu, 1996-2000 arasında Galatasaray'a ait 4 sezon üst üste şampiyonluk rekorunu geçmeyi istediklerini dile getirdi. Üst üste elde edilen şampiyonlukların takımda doymuşluk hissi oluşturmadığını aktaran 30 yaşındaki stoper, "Önümüzdeki sezon için üst üste 4. şampiyonluğu kovalayacağız. Üzerimizde bunun açlığı olacak. Bizde hiçbir zaman doyum olmuyor. Hem Avrupa'da başarı hem de tekrar ligde dört sene üst üste şampiyon olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı. Son üç sezonda birçok rekor kırdıklarını vurgulayan Abdülkerim, "Bu üç sezonda birçok rekor kırdık. Şimdiki yeni hedef rekorumuz var. Beş sene üst üste şampiyon olup yeni bir rekor kırmak istiyoruz." dedi. Tecrübeli futbolcu, gelecek sezon doğrudan mücadele edecekleri UEFA Şampiyonlar Ligi ile ilgili, "Bizim için Şampiyonlar Ligi'ne katılmak önemliydi. Çünkü bizim yerimiz Şampiyonlar Ligi. İnşallah seneye bir başarı elde edip taraftarımızı gururlandıracağız." şeklinde görüş belirtti.