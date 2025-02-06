Temsilciler Meclisi kürsüsünde konuşma yapan Green, Trump'ın Gazze hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi.

Green, "etnik temizliğin" insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu vurgulayarak, Trump'ın azil istemiyle suçlanmasına yönelik maddeler sunacağını belirtti.

Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün yaptığı basın toplantısında söylediklerini kınayan Green, "Gazze'deki etnik temizlik şaka değildir, özellikle de (bu söylemler) dünyanın en güçlü kişisi ABD Başkanı'ndan geliyorsa." ifadesini kullandı.

Al Green, "İsrail Başbakanı, halkının tarihini bilerek orada durmaktan ve böyle sözlerin söylenmesine izin vermekten utanmalıdır." dedi.

- Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Donald Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını ve oradaki patlamamış bombalar ile diğer silahların sökülmesinden ve yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen yerle bir olmuş devasa bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere, komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, "ABD, Gazze Şeridi'ni devralacak ve orada bir iş yapacağız. Oraya sahip olacağız ve sahadaki tüm tehlikeli patlamamış bombaların ve diğer silahların sökülmesinden, yıkılmış binalardan kurtulmaktan sorumlu olacağız." sözlerini sarf etmişti.