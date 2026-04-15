AB Komisyonu’nun 2025 yılı “Hukuk Devleti” raporunda, Güney Kıbrıs’a yönelik beş tavsiye yer aldı.

Haravgi gazetesi, AB Komisyonu’nun 2025 yılı “Hukuk Devleti” raporunda, Güney Kıbrıs’a yönelik beş tavsiyenin yer aldığını, raporun Avrupa Parlamentosu “Siyasi Özgürlükler Komitesi’nde” onaylandığını yazdı.

Gazete, söz konusu raporda; Güney Kıbrıs’a yönelik beş tavsiyeden ilkinin Hukuk Dairesi’nde düzenlemeye gidilerek Başsavcılık Ofisi açılması olduğunu belirtirken, ikinci tavsiyenin ise Yolsuzlukla Mücadele Bağımsız Kurumu’na yeterli ödeneğin sağlanarak kurumun güçlendirilmesi olduğunu aktardı.

Devlet tanıtım ödeneklerinin dağıtımının şeffaf olabilmesini sağlayacak yasal düzenlemelerin yapılması, kamu basın yayın organlarının bağımsız işleyişinin güçlendirilmesi ve Sayıştay’ın bağımsızlığını güçlendirecek önlemler alınması da Komsiyonun diğer üç tavsiyesi olarak raporda yer aldı.