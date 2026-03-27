Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’de 22.haftada, Saydam U15 Ligi’nde de 1.haftada oynanması gereken ancak futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle oynanamayan veya yarıda kalan karşılaşmaların tarihleri belli oldu. Ayrıca AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’de ertelenen 23.hafta maçlarının da hangi tarihlerde oynanacağı belirlendi.
Buna göre futbol oynamaya elverişsiz hava koşulları sebebiyle oynanamayan veya yarıda kalan AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’in 22.hafta müsabakaları ile Saydam U15 Ligi’nin 1.hafta müsabakaları 7-8-9 Nisan 2026 tarihlerinde, yine bayram tatili dolayısıyla oynanmayan AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ise 21-22-23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak.
7-8-9 NİSAN 2026 TARİHLERİNDE OYNANACAK VEYA DEVAM EDECEK KARŞILAŞMALAR
AKSA A2 Süper Lig (22. Hafta)
Gönyeli SK – Alsancak Yeşilova SK
Lefke TSK – Mormenekşe GBSK (kaldığı yerden)
AKSA A2 1.Lig (22. Hafta)
Yalova SK – Değirmenlik SK
Atoll Kozanköy KSK- DND L. Gençler Birliği SK
M. Hacıali Yılmazköy SK – Aslanköy GSD
Saydam U15 Ligi (1. Hafta)
Çetinkaya TSK – Balıkesir SK
Küçük Kaymaklı TSK – Yenicami AK (kaldığı yerden)
21-22-23 NİSAN 2026 TARİHLERİNDE OYNANACAK OLAN KARŞILAŞMALAR
AKSA A2 Süper Lig (23. Hafta)
Mağusa Türk Gücü – Gönyeli SK
Doğan Türk Birliği – Yenicami AK
Çetinkaya TSK – Küçük Kaymaklı TSK
Cihangir GSK – Lefke TSK
Mormenekşe GBSK – Dumlupınar TSK
Alsancak Yeşilova SK – Yeniboğaziçi DSK
China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Esentepe KKSK
Karşıyaka SK – Mesarya SK
AKSA A2 1.Lig (23. Hafta)
Düzkaya KOSK – Atoll Kozanköy KSK
Lapta TBSK – Yalova SK
Binatlı YSK – Türk Ocağı Limasol SK
Göçmenköy İYSK – Hamitköy ŞHSK
DND L. Gençler Birliği SK – Kaplıca Karadeniz 61 SK
Maraş GSK – Baf Ülkü Yurdu
Aslanköy GSD – Serveroğlu Geçitkale GSK
Değirmenlik SK - M. Hacıali Yılmazköy SK