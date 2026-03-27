Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’de 22.haftada, Saydam U15 Ligi’nde de 1.haftada oynanması gereken ancak futbol oynamaya elverişsiz hava ve saha koşulları sebebiyle oynanamayan veya yarıda kalan karşılaşmaların tarihleri belli oldu. Ayrıca AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’de ertelenen 23.hafta maçlarının da hangi tarihlerde oynanacağı belirlendi.

Buna göre futbol oynamaya elverişsiz hava koşulları sebebiyle oynanamayan veya yarıda kalan AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig’in 22.hafta müsabakaları ile Saydam U15 Ligi’nin 1.hafta müsabakaları 7-8-9 Nisan 2026 tarihlerinde, yine bayram tatili dolayısıyla oynanmayan AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ise 21-22-23 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak.

7-8-9 NİSAN 2026 TARİHLERİNDE OYNANACAK VEYA DEVAM EDECEK KARŞILAŞMALAR

AKSA A2 Süper Lig (22. Hafta)

Gönyeli SK – Alsancak Yeşilova SK

Lefke TSK – Mormenekşe GBSK (kaldığı yerden)

AKSA A2 1.Lig (22. Hafta)

Yalova SK – Değirmenlik SK

Atoll Kozanköy KSK- DND L. Gençler Birliği SK

M. Hacıali Yılmazköy SK – Aslanköy GSD

Saydam U15 Ligi (1. Hafta)

Çetinkaya TSK – Balıkesir SK

Küçük Kaymaklı TSK – Yenicami AK (kaldığı yerden)

21-22-23 NİSAN 2026 TARİHLERİNDE OYNANACAK OLAN KARŞILAŞMALAR

AKSA A2 Süper Lig (23. Hafta)

Mağusa Türk Gücü – Gönyeli SK

Doğan Türk Birliği – Yenicami AK

Çetinkaya TSK – Küçük Kaymaklı TSK

Cihangir GSK – Lefke TSK

Mormenekşe GBSK – Dumlupınar TSK

Alsancak Yeşilova SK – Yeniboğaziçi DSK

China Bazaar Gençlik Gücü TSK – Esentepe KKSK

Karşıyaka SK – Mesarya SK

AKSA A2 1.Lig (23. Hafta)

Düzkaya KOSK – Atoll Kozanköy KSK

Lapta TBSK – Yalova SK

Binatlı YSK – Türk Ocağı Limasol SK

Göçmenköy İYSK – Hamitköy ŞHSK

DND L. Gençler Birliği SK – Kaplıca Karadeniz 61 SK

Maraş GSK – Baf Ülkü Yurdu

Aslanköy GSD – Serveroğlu Geçitkale GSK

Değirmenlik SK - M. Hacıali Yılmazköy SK