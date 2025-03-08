Almanya’nın kuzeyinde bulunan Nordsee’de, 22 yaşındaki bir anne, 10 aylık oğlunu "çok yaramaz olduğu" gerekçesiyle kargo ücreti karşılığı isteyene göndermek için ilan verdi. Söz konusu ilanda, çocuğu isteyen kişinin 6 Euro 75 Cent tutacak kargo ücretini ödemesi de talep edildi.

Annenin, çocuğun fotoğrafını paylaşarak verdiği ilanı görenler polisi arayıp ihbarda bulundu. Polis ekipleri ise, kısa sürede ilanda açık adresi de bulunan annenin evine intikal etti.

Polis ekipleri, 10 aylık çocuğun, anne ve babasıyla birlikte evde olduğunu, durumunun da iyi olduğunu gördü. Anne ve baba, "Şaka yaptıklarını" kaydederken olay Gençlik İdaresi’ne bildirildi. Ailenin davranışlarının yetkililer tarafından takip edildiği belirtildi.