İngiltere’de neredeyse 60 yıl önce işlenen bir tecavüz ve cinayet vakasıyla ilgili olarak, 92 yaşındaki bir adam müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu dava, İngiltere’de şimdiye kadar çözülen en eski ‘soğuk dosya’ (çözülememiş eski suç vakası) olarak kayıtlara geçti.

Hakim Derek Sweeting, salı günü Ryland Headley’e verdiği cezada, 1967 yılında Louisa Dunne’ı evinde tecavüz edip öldürdüğü için hayatının geri kalanını hapiste geçireceğini söyledi.

Hakim, Briston Kraliyet Mahkemesi’nde “Evine, bedenine ve nihayetinde yaşamına yapılan bu saldırı, yozlaşmış bir adamın acımasız ve zalimce bir eylemiydi,” dedi.

Headley, 28 Haziran 1967’de Bristol’daki Dunne’ın evine girdiğinde 34 yaşındaydı. 75 yaşındaki dul ve büyükanne Dunne, komşusu tarafından oturma odasının zemininde ölü bulundu.

O dönemde Headley, bir pencerenin camında avuç içi izi bırakmıştı. Polis, olayı çözebilmek için bölgede 19 bin erkek ve erkek çocuğunun el izini almış, ancak eşleşme bulamamıştı.

Headley daha sonra bölgeden taşındı ve 1970’li yılların sonlarında benzer koşullarda iki yaşlı kadına tecavüz etti. Bu suçlardan hüküm giyip hapse girdi. İlk başta müebbet hapse mahkûm edilse de, karara yapılan itiraz sonucu cezası azaltıldı ve sadece yaklaşık 2 yıl hapis yattı.

Ancak bu süreçte DNA örneği alınmadı. Headley’nin DNA’sı ancak 2012 yılında, alakasız bir tutuklama sonrasında kayda geçti.

Polis, 2023 yılında dosyayı yeniden incelemeye aldı. Geçen yıl, Dunne’ın öldürüldüğü sırada giydiği eteğin üzerinde bulunan meni örneği Headley’nin DNA’sıyla eşleşti. Ayrıca pencere camındaki avuç içi izi de ona aitti. Bunun üzerine Headley, geçen kasım ayında tutuklandı.

‘ASLA SERBEST KALMAYACAKSINIZ’

Salı günü duruşmada, Louisa Dunne’ın torunu Mary Dainton mahkemeye verdiği ifadede, büyükannesinin öldürülmesinin ve tecavüze uğramasının annesinin hayatını altüst ettiğini söyledi.

Şu an büyükannesinin öldürüldüğü yaşta olan Dainton, “Saldırganın yakalanmaması, annemin uzun süre hastalıklı ve kırılgan bir halde yaşamasına sebep oldu,” dedi. “Louisa’yı tanıyıp seven insanların adaletin yerini bulduğunu görememesi beni çok üzüyor.”

Hakim Sweeting, Headley’nin bu kadar uzun süre cezadan kaçmasının, Dunne ailesinin acısını iyice arttırdığını belirtti.

Normalde verilen cezaların etkisini sanığa açıklamak için vakit harcadığını belirten hakim, bu kez çok netti: “Bir daha asla serbest kalmayacaksınız. Hapiste öleceksiniz.”