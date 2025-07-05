Dünya’da şimdiye kadar bulunan en büyük Mars taşı, Temmuz ayında açık artırmaya çıkıyor. Nadirliği ve büyüklüğüyle bilim dünyasını heyecanlandıran meteor parçasının 4 milyon dolara alıcı bulması bekleniyor.

CNN International'da yer alan habere göre Mars’tan koparak Dünya’ya ulaşan bu eşsiz göktaşı, NWA 16788 adıyla biliniyor. Tam 24.5 kilogram ağırlığındaki taş, normalde birkaç gramlık parçalar halinde bulunan Mars kökenli meteoritlerin tam yüzde 70’inden daha büyük. Sotheby’s Müzayede Evi’nin açıklamasına göre bu, yalnızca bir "taş" değil; insanlıkla Kızıl Gezegen arasında fiziksel bir bağ kuran olağanüstü bir parça.

Göktaşı, Kasım 2023’te Nijer’in Agadez bölgesinde keşfedildi. Bilim insanlarının analizlerine göre bu kaya, Mars yüzeyinden büyük bir asteroid çarpması sonucu uzaya fırladı ve yolculuğu sırasında bazı parçaları camlaşarak özel bir dış kabuk oluşturdu. Dünya atmosferine girerken yüzeyinde oluşan camımsı kabuk da bu nadide parçayı eşsiz kılıyor.

BÖYLESİ BİR DAHA GELMEZ

Bugüne kadar Dünya’da yalnızca yaklaşık 400 Mars meteoru bulundu. Ancak bu örnek, hem büyüklüğü hem de kusursuz kırmızı tonlarıyla bilim dünyasında "nesilde bir kez rastlanabilecek" türden sayılıyor. Sotheby’s’in Bilim ve Doğa Tarihi Başkan Yardımcısı Cassandra Hatton, bu taş için, "Zamana ve uzaya karşı koymuş, görkemli ve etkileyici bir keşif. Böyle bir örnek bir daha gelmeyebilir" dedi.

MÜZAYEDEYE ÇIKIYOR

NWA 16788, 16 Temmuz’da Sotheby’s New York’ta açık artırmaya çıkacak. Ancak bu eşsiz parçanın satılacak olması bazı bilim insanları arasında tartışma yarattı.

Edinburgh Üniversitesi’nden paleontolog Steve Brusatte, "Bu taş bir milyarderin kasasına değil, bir müzeye ait olmalı. Çocukların, ailelerin görebileceği, bilimin hizmetinde olması gereken bir eser" diyerek satış kararına tepki gösterdi.

Ancak İngiltere’deki Leicester Üniversitesi’nden gezegen bilimci Julia Cartwright, "Meteorların özel koleksiyonlara girmesi bilimsel araştırmaları da teşvik ediyor. Arz-talep ilişkisi olmasaydı elimizde bu kadar çok örnek de olmazdı" diyerek bu tür satışların bilimsel anlamda da önem taşıdığını vurguladı.

SATIŞ REKORU KIRABİLİR

Öte yandan bu taşın bir referans örneği, şu an Çin’deki Purple Mountain Gözlemevi’nde korunuyor. Yani bilim insanları tamamen eli boş değil.

Mart 2021’de yine Mars’tan geldiği tespit edilen daha küçük bir meteor parçası, Christie’s’te 200 bin dolara satılmıştı. O taşın ön değerlemesi yalnızca 30 ila 50 bin dolar aralığındaydı. Bu da NWA 16788’in satışında rekor kırılma ihtimalini artırıyor.