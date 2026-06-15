Rum basınında dün yer alan bir haberde Güney Kıbrıs ile Fransa arasında imzalanan stratejik iş birliğiyle alakalı “Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi’nin” (SOFA), AB’nin SAFE (Security Action for Europe) programıyla doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi.

(AB’nin SAFE programı, üye devletlerin ortak savunma harcamalarını artırmalarını ve Avrupa savunma sanayisini güçlendirmelerini sağlamak amacıyla oluşturulan 150 milyar avroluk finansal kredi programıdır)

Güney'de yayımlanan Simerini gazetesi “SAFE Aracılığıyla Fransa ile Güney Kıbrıs’tan 800 Milyon Euroluk Ortak Üretim” başlıklı haberinde, haberde ismi verilmeyen Rum hükümet kaynaklarına dayanarak Güney Kıbrıs’ın 2026-2030 dönemi için SAFE programından alabileceği 1,181 milyar euroluk kredinin yüzde 67,7’sinin (800 milyon euro) Fransa’yla olan programlarla alakalı olduğuna işaret etti.

Başka bir deyişle merkezleri Güney Kıbrıs’ta bulunan savunma endüstrilerinin, silah sistemlerinin ortak üretimi için Fransa’daki ilgili savunma endüstrileriyle iş birliği yapacağını kaydeden gazete, bunların Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayacağını kaydetti.

Haberde bu iş birliklerinin diğer şeylerin yanı sıra silah mermileri gibi mühimmatlar, hedef seçimi için programlanmış gezici mühimmatlar (loitering ammunition) gibi savunma ve saldırı amaçlı insansız hava araçları (drone), zırhlı veya diğer askeri araçlar, radar sistemleri ve elektronik savaş sistemleri yanı sıra mayın imha sistemlerinin ortak üretimiyle ilgili olduğu belirtildi.

Bunların Fransa’yla ortak üretim alanlarından bazıları olduğunu ve buna başka ülkelerin katılabileceğini de yazan gazete, Fransa’yla savunma iş birliğinin AB’den geçtiğinin anlaşılır olduğuna işaret etti.

Diğer hususların yanında bunun SOFA ve hali hazırda zaman zaman gerçekleştirilen ortak tatbikatların yapılması ve tatbikat yapan Fransız birliklerinin Güney Kıbrıs’ta konuk edilmesiyle de alakalı olduğunu kaydeden gazete, bunun altyapılar veya örneğin Mari’deki (Tatlısu) deniz üssü gibi mevcut altyapıların iyileştirilmesi veya güçlendirilmesini gerektirdiğini de ifade etti.

Haberde SAFE programının yalnızca RMMO’nun ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamakla kalmayıp onu geliştirdiği ve güçlendirdiği de belirtildi.