Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos yakın zamanda Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan’da gerçekleştirdiği temaslarla ilgili Fileleftheros gazetesine demeç verdi.

Demeçte Orta Asya’nın kendileri için özel öneme sahip bir bölge olduğunu ve menfaatlerini muhafaza etmeleri için çaba gerektiğini ifade eden Kombos, Orta Asya ülkelerine ziyaretlerinin öncesinde sistemik bir çalışma gerçekleştirildiğini ve gezinin önemli olduğunu dile getirdi.

“Söz konusu ülkelerin Türkiye'nin etki alanında olduğuna" dair bir değerlendirme üzerine ise Kombos, işte tam da bu nedenle diplomatik alan yaratmaya yönelik bir yaklaşım izlenmesi gerektiğini söyledi.

Bunu yaptıklarını belirten Kombos, özellikle ciddi sorunlar yaşanabilecek bu kategorideki ülkelerle, diyalog için zemin hazırlanması gerektiğine işaret etti.

Gazeteye demecinde Kazakistan örneğine değinen ve bu örneğe bakıldığında Kazakistan’la son zamanlarda aralarındaki ilişkilerin hızlı bir şekilde iyileştiğinin görülebileceğini ifade eden Kombos, bunun bölgedeki diğer ülkelere yönelik referans noktası olarak kullanıldığını ve kullanılabileceğini ifade etti.

Kombos, Kazakistan’la karşılıklı diplomatik misyonlar açıldığını, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in burayı ziyaret ettiğini, iki ülke arasında doğrudan uçuşlar ve yatırım faaliyetleri başladığını da anımsattı. Kombos, bunların siyasi iradenin ve ortaya çıkan zor ve karmaşık olanlar dahil sorunları çözme konusundaki sarsılmaz kararlılığın kanıtı olduğunu kaydetti.

Önemli olanın devamlılık ve tutarlılık olduğunu da dile getiren Kombos, Orta Asya ülkeleriyle atılacak sonraki adımların şimdiden yoluna konulduğunu sözlerine ekledi.