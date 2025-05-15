Gemikonağı’nda meydana gelen gizli ittifak kurma suçundan yargılanan Michel Bimana, Zash Richard Mutegetsi ve Eiele Mwamikazi Netagane hakkındaki dava dün karara bağlandı. Sanıklar ikişer ay hapse mahkum edildi.

Yargıç, sanıkların 22 Mart saat 21:30 raddelerinde Serhatköy İlkokulu Mevkiinde polis ekipleri tarafından şüpheli hareketler sergiledikleri için kimlik kontrolü yapıldığını belirtti. Yargıç, yapılan soruşturmada sanıkların aynı tarihte Lefke'de henüz tespit edilemeyen bir kişi ile kendilerini Güney Kıbrıs’a yasa dışı yollardan geçirmeleri için anlaştıklarını ve bu anlaşma gereği bu kişiye toplamda 800 euro para ödediklerini söylediklerini aktardı. Sanıkların hayatlarını kurtarmak amacıyla yasal girişleri olmayan Güney Kıbrıs’a yasa dışı şekilde gitmeye kalkıştıklarını dile getiren yargıç, bu tür suçların kamu yararına zarar verdiğini belirtti. Yargıç, tüm olgular ışığında sanıkları 2’er ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.