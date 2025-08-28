Yakın Doğu İlkokulu, öğrencilerini yalnızca akademik açıdan değil; fiziksel ve sanatsal gelişimlerini de önemseyerek geleceğe en donanımlı şekilde hazırlıyor. Bunun en parlak örneklerinden biri de ilkokul ikinci sınıf öğrencisi Cesur Ege Denerel oldu. 8 yaşındaki Cesur Ege Denerel, 2024’te Çorum’da düzenlenen 9 yaş altı Türkiye Badminton Şampiyonası’nda çift erkekler kategorisinde Türkiye 2’cisi olarak Türkiye Milli Takımı’nda yarışma hakkı kazanmıştı.

Ulusal ve uluslararası turnuvalarda gösterdiği üstün başarılarla Badminton branşında Türkiye’nin ve KKTC’nin en genç milli sporcusu ünvanını kazanan Cesur Ege Denerel, 9-13 Temmuz 2025 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşen “Istanbul Open Youth Badminton 2025” turnuvasında da Türkiye Milli Takımı’nı temsil ederek üç müsabakaya katıldı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Cesur Ege Denerel, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın katılımıyla KKTC Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleştirilen “Milli Sporcular Onur Gecesi”nde de ödül aldı.

Başarılarına hız kesmeden devam eden başarılı sporcu, 19-21 Eylül 2025 tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagreb şehrinde düzenlenecek “Zagreb Open 2025” turnuvasında Türkiye Milli Takımı adına yarışacak.

FATMA COŞAR: “CESUR EGE VE BÜTÜN ÖĞRENCİLERİMİZİ HER ZAMAN DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ.”

Henüz 8 yaşında olmasına rağmen sergilediği azim, disiplin ve yetenekle önemli başarılara imza atan öğrencisi Cesur Ege Denerel ile gurur duyduklarını söyleyen Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Fatma Coşar, “Cesur Ege’nin elde ettiği bu başarı, Yakın Doğu İlkokulu’nun sadece akademik değil; sportif ve sanatsal alanlarda da öğrencilerini destekleyen vizyonunun en güzel örneklerinden biri” dedi. Başarılı sporcunun Türkiye’nin ve KKTC’nin en genç milli sporcusu olmasının sadece bir başlangıç olduğunu belirten Fatma Coşar, “Bu başarıyı bir başlangıç olarak görüyoruz. Cesur Ege’nin ilerleyen yıllarda ülkemizi çok daha büyük zaferlerle temsil edeceğine gönülden inanıyoruz. Onu ve bütün öğrencilerimizi her zaman desteklemeye devam edeceğiz” dedi.