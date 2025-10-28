Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi, 200 işyerini denetledi; 8 işletmeye yazılı ihbar, 27 iş yerine kapatma yazısı verildi, 1 müsadere ve 2 de imha işlemi yapıldı.

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi iş yerlerinin hijyen, gıda güvenliği ve çalışma ortamlarına yönelik denetimlerine hem gündüz hem de akşam saatlerinde devam ediyor.

Bu kapsamda başta hijyen, gıda güvenliği, sağlık karnesi ve işyeri izinleri olmak üzere restoran, bar ve kafe, unlu mamül imalathanesi, berber-kuaför, güzellik salonları, market, gıda deposu, okul kantinleri olmak üzere toplam 200 işyerine yönelik denetimler yapıldı. 8 işletmeye yazılı ihbar, 27 iş yerine kapatma yazısı, 1 müsadere ve 2 de imha işlemi yapıldı.

Ayrıca şube, Ekim ayında 16 yerden su numunesi alıp tahlillerini yaptırdı.

Belediye sınırları içerisinde yasal olarak her iş yeri için belediyeden meslek izni almak zorunluluğu bulunuyor. İzin almadan açılan işletmeler için yasanın 122. Maddesi kapsamında 1 asgari ücret ceza uygulanıyor.