KKTC Binicilik Federasyonu tarafından organize edilen ve ev sahipliğini Aner Atlı Spor Kulübü’nün yapacağı 8. Ayak Engel Atlama Müsabakası, 1 Kasım 2025 tarihinde Aner Atlı Spor Kulübü tesislerinde gerçekleştirilecek.

Beş farklı parkurdan oluşacak yarışmada sporcular, 60 cm, 80 cm, 95 cm, 105 cm ve 115 cm kategorilerinde mücadele edecek. Müsabakalar, 60 cm kategorisiyle saat 09.00’da başlayacak.

Aner Atlı Spor Kulübü, karnaval havasında geçmesi beklenen yarışlara tüm at severleri davet ediyor. Tüm katılımcılara keyifli ve heyecan dolu seyirler dileriz.