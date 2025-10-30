Hentbol’da U16 play-off karşılaşmalarında ikinci maçlar önceki akşam oynandı.

Kadınlar’da Şahlan’ı ikini karşılaşmada da mağlup eden DİGEM, adını finale yazdıran ilk takım oldu. Erkekler’de ise UKÜ, DAÜ’yü, Levent ise Esentepe’yi ikinci karşılaşmada da mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.

ÇEKİŞMELİ MAÇ DİGEM’İN

Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan play – off kadınlar ikinci karşılaşmasında DİGEM ile Şahlan karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmada rakibini mağlup eden DİGEM, ikinci karşılaşmayı da kazanarak adını finale yazdıran taraf oldu. Maçın başından sonuna kadar çekişmeli geçen mücadelenin ilk devresi 12-12 eşitlikle tamamlanırken, ikinci yarıda yine çekişmenin yaşandığı mücadeleyi 19-18 galip tamamlayan DİGEM, kadınlar play-off ikinci karşılaşmasının ardından finale adını yazdıran taraf oldu.

UKÜ – LEVENT FİNALİ

Erkekler play-off ikinci karşılaşmalarında dün akşam Atatürk Spor Salonu’nda Levent – Esentepe, UKÜ-DAÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmalarında rakiplerini mağlup eden UKÜ ve Levent, ikinci karşılaşmalarını da kazanarak finale yükselen takımlar oldu. UKÜ – DAÜ’yü 31-13 mağlup edeken, Levent ise Esentepe’yi 30-19 mağlup ederek finale yükselme başarısı gösterdi.