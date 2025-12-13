Karayip Denizi'nin derinliklerinde 300 yıldan uzun süredir yatan 17 milyar dolar (yaklaşık 724 milyar TL) değerindeki hazinenin ilk bölümü nihayet su yüzüne çıktı. Araştırmacılar, 18. yüzyılda batan efsanevi San Jose İspanyol savaş gemisine ait eşyaları detaylı analiz için incelemeye aldı. Dört farklı ülke, hazinede hakkı olduğunu savunuyor.

LADBible'da yer alan habere göre 2024 yazında varlığı doğrulanan hazinenin toplam değerinin 17 milyar dolara (yaklaşık 724 milyar TL) ulaşılabileceği belirtiliyor. Çıkarılan ilk parçalar, Güney Amerika'daki İspanyol kolonilerinde üretilen altın sikkelere ve değerli eşyalara ait.

8 Haziran 1708'de Son Jose yaklaşık 200 tonluk devasa bir yük taşıyordu. İspanya Veraset Savaşı sırasında İngiliz Kraliyet Donanması tarafından saldırıya uğrayan gemi bir anda sulara gömüldü ve asırlardır kayıp olarak işaretlenmişti. Gemi enkazının gerçek konumu ancak 2015'te Kolombiya hükümeti tarafından doğrulandı ve koordinatlar gizli tutuldu.

4 ÜLKE 'BENİM' DİYOR

Tarihi hazine keşfi, 'sahiplik' tartışmalarını da beraberinde getirmiş halde. Hazine üzerinde ABD, İspanya, Kolombiya ve hatta Bolivya olmak üzere 4 farklı ülke hak iddia ediyor. Geminin sahipliği nedeniyle İspanya ve sularında bulunması sebebiyle Kolombiya bu 'hak arayışında' önde görünüyor.

Dalgıçlar ve uzaktan kumandalı su altı robotları tarafından çıkarılan ilk parçalar arasında altın makukina sikkeleri, ince porselen parçaları ve "Karayip Korsanları" filmindeki sahneleri andıran büyük bir gemi topu bulunuyor.

Kolombiya, 2024'te başlatılan "San Jose'nin Kalbine Yolculuk" programı kapsamında enkazı adım adım incelemeye başladı. Bilim insanları, geminin batış nedenini anlamak için de ipuçları arıyor. Bir teoriye göre İngiliz toplarından birinin, geminin barut mahzenine isabet ederek gemiyi saniyeler içinde havaya uçurduğu öne sürülse de bu henüz kesinleşmiş değil.

Bulunan sikkelerin üzerinde yer alan "L" harfi, altınların Lima Darphanesi'nde üretildiğini gösteriyor. Bazı sikkelerin 1707 tarihli olduğu da doğrulandı.