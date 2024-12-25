Adıyaman’daki depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’den İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, dünkü İsias Otel davasının 6. duruşmasında açıklamalarda bulundu.

Yiğittürk şöyle dedi:

“Mühendislik ilime, bilime dayanır. Bu katil bina, ilime ve bilime göre olsaydı hiçbirimiz burada olmazdık. Binaya ilk giren birisiyim. Bu binadan sağ çıkma gibi bir olanağı yoktu çocuklarımızın. Yaşam üçgeni oluşma alanı yoktu. Bu insanlar bunları bilerek yaptılar. Bu insan burada yaşamıyordu. Biz oradayken bu insanlar kasayı almaya geldiler. 72 can hayatını verirken Bozkurt kasa için çabalıyordu.”

Madencilerin enkaza girecek yer bulmadığını da kaydeden Yiğittürk, “Her şey bilirkişi raporuyla ortaya kondu. Adil bir karar vereceğinize inanıyorum” dedi.