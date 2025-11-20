Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, İskele’de dün sabah meydana gelen trafik kazasında yaralanan çocukları ziyaret etmek üzere Mağusa Devlet Hastanesi’ne gitti. Kazada toplam 14 kişinin yaralandığını belirten Bakan Dinçyürek, yaralıların ilk müdahalelerinin İskele Sağlık Merkezi’nde yapıldığını ifade etti.

Dinçyürek, 14 yaralıdan 10’unun İskele Sağlık Merkezi’nde müşahede altına alındığını, ilk değerlendirmelerinin ardından diğer 4 yaralıdan 3’ünün Mağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini söyledi. Yaralılardan birinin araç sürücüsü, diğer 13’ünün ise çocuk olduğu açıklandı.

Bakan Dinçyürek, müşahede altında tutulan çocukların büyük bölümünün süreci tamamlanarak taburcu edildiğini belirtti.

Böylesi bir kazanın toplu yaralanmayla sonuçlanmasına rağmen ağır bir durum yaşanmamasının sevindirici olduğunu söyleyen Dinçyürek, yaralılara hızlı ve etkin müdahalede bulunan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, “Hepimize geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.