Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 7. Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu, bugün saat 19.00’da düzenlenecek açılış töreniyle başlayacak.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 1 - 16 Eylül tarihleri arasında her gün 17.00 - 23.00 saatleri arasında yapılacak etkinliklerde, ziyaretçiler sanatçıların pişmiş toprak eserlerini üretim sürecinde görme fırsatı bulacak. Açık hava atölyelerinde yapılacak çalışmalar halkın ziyaretine açık olacak.

-7 ülkeden 70 katılımcı

Bu yıl sempozyuma Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye, İsveç, İtalya, Fransa, Rusya ve ABD’den 20 yabancı, 50 de yerli sanatçı, akademisyen ve seramik severler katılacak. Uluslararası buluşma, Kıbrıs’ın kültürel zenginliğine ve sanatın evrensel gücüne dikkat çekecek.

-Kırok: “Vounous artık bir marka oldu”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, sempozyumla ilgili yaptığı açıklamada, Vounous Uluslararası Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun ülkenin kültürel kimliğini dünyaya tanıtan önemli bir marka haline geldiğini kaydetti.

“Daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da çok büyük bir ilgi bekliyoruz. 7 farklı ülkeden gelen sanatçılarla birlikte yerli sanatçılarımızın buluşması, Kıbrıs’ın tarihine, kültürüne ve sanatına büyük katkı sağlayacaktır.” diyen Kırok, halkı 1-16 Eylül tarihleri arasında sürecek olan atölye çalışmalarına ve 14 Eylül Pazar akşamı saat 19.00’da yapılacak sergi ve açılış törenine davet etti.