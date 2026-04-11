Güney Kıbrıs’ta Türk Malları’nın kiralanmasına ilişkin yeni düzenlemelerle açık ilan ve kriter temelli sisteme geçildi. Denetimlerde 600’den fazla kira sözleşmesinde ciddi ihlal tespit edilirken, yüzlerce taşınmazın geri alındığı bildirildi.

Güney’de yayımlanan Politis gazetesi “Kıbrıs Türk Mallarının Kiralanması İçin Artık Torpile Gerek Yok” başlığıyla geniş yer verdiği haberinde, Güney Kıbrıs’taki kullanılabilir durumdaki Kıbrıs Türk mallarının ilgili birimin internet sitesinde yayınlandığını ve şeffaf prosedürlerle kiralandığını yazdı.

Haberde, Kıbrıs Türk mallarının toplam değerinin 7 buçuk milyar eurodan fazla olduğu buna karşı Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin kiralardan elde ettiği yıllık gelirin yalnızca 5 milyon euro olduğu belirtildi.

“Fileta” olarak adlandırılan ticari değeri yüksek taşınmazların ise açık artırma sonucunda kiraya verildiğini kaydeden gazete, yapılan kontroller sonucunda ciddi ihlallere sahip 600’den fazla kira sözleşmesi olduğunun açığa çıktığını ve bunlardan 300’üne son verildiğini belirtti.

Göçmenlerin, 2 Nisan tarihinden bu yana 173 Kıbrıs Türk taşınmazının (5 konut, 2 hayvancılık tesisi ve 166 tarım arazisi) kiralanmasıyla ilgili beyanda bulunmalarına ilişkin sürecin devam ettiğini kaydeden gazete, Rum İçişleri Bakanlığının Kıbrıs Türk mallarının yıllarca çok düşük rakamlarla kiralanmasıyla ilgili "çarpıklıklara son verdiğini" belirtti.

Yakın zamana kadar aralarında “fileta” olarak adlandırılan ticari değeri yüksek Kıbrıs Türk taşınmazlarının da bulunduğu kullanılabilir durumdaki Kıbrıs Türk mallarının kamuoyuna ilan edilmeden Kıbrıs Türk Malları İdaresi Birimi tarafından "kapalı kapılar" ardında dağıtıldığını yazan gazete, gerekli araçlara, parti kimliğine veya uygun tanıdıklara sahip kimselerin bu taşınmaları çok ucuza elde edebildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk mallarının devredilmesiyle ilgili Rum İçişleri Bakanlığı tarafından bir yıldır uygulanan yeni sürecin ise taşınmazların kiralanmasıyla ilgili kararların belgelere dayalı ve ölçülebilir kriterler içerdiğini kaydeden gazete, bu durumun bürokrasiyi de azalttığını, sürecin tümünün elektronik ortamda gerçekleştirildiğini ve bunun da başvuruların incelenme sürecini önemli ölçüde azalttığını ifade etti.

Bu yeni sürecin başvuru sahiplerinin şahsi ve sosyal-ekonomik koşullarını göz önüne alarak, Kıbrıs Türk mallarının daha adil ve daha hedef odaklı bir şekilde dağıtılmasını sağladığını yazan gazete, bu yeni yasal çerçevenin getirdiği en önemli değişikliğin kullanılabilir durumdaki Kıbrıs Türk taşınmazlarının ilgili birimin internet sitesinde yayınlandıktan sonra ve şeffaf prosedürlerle kiralanması olduğuna işaret etti.

Kıbrıs Türk mallarının üç aylık sürelerle Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin internet sitesinde yayımlandığını yazan gazete, söz konusu pratiğin uygulanmaya başlanmasından bu yana taşınmazların internet sitesinde 4 kez yayımlandığını belirtti.

Dört süreç boyunca 285 kiralık Kıbrıs Türk taşınmazının sitede yayımlandığını kaydeden gazete, söz konusu taşınmazlar arasında 37 konut, 35 işyeri, 35 açık alan ve 177 de tarım arazisi bulunduğunu yazdı.

Gazete 2025 yılının Ekim ayında yapılan yayınla ilgili olarak Güney Kıbrıs genelinde 744’ten fazla başvuru sunulduğunu ve değerlendirildiğini ifade etti.

Haberde, Kıbrıs Türk mallarının toplam değerinin 7 buçuk milyar Euro’dan fazla olduğu buna karşı Kıbrıs Türk Malları İdaresi Biriminin kiralardan elde ettiği yıllık gelirin yalnızca 5 milyon Euro olduğu belirtildi.

Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili "kötü yönetim ve talanın yetkili birimlerin kayıtsızlığı yüzünden" zamanla kalıcı hale geldiğini ve "devasa" boyutlara ulaştığını da yazan gazete, Kıbrıs Türk mallarının kullanımıyla ilgili tüm sözleşmelerin artık sıkı bir kontrole tabi tutulduğunu vurguladı.