Türkiye’de düzensiz göçle mücadelede etkin bir rol oynayan Mobil Göç Noktası sistemi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devreye girdi.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün KKTC’ye geldi.

Türkiye’de 162 araçla faaliyet gösteren ve kimliksiz yabancıların parmak izi ve biyometrik verilerle anında tespit edilmesini sağlayan sistem, Ada’daki düzensiz göçle mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olacak.

Mobil Göç Noktası araçları; içinde bir göç uzmanı ve tercüman bulunan, kimliksiz yabancıların "GöçNet" veri tabanı üzerinden anlık sorgulandığı mobil birimlerden oluşuyor. Kişinin yasal kalış hakkı bulunmaması durumunda, sınır dışı işlemleri başlatılarak geri gönderme merkezine sevki sağlanıyor.

İçişleri Bakanlığı, Göç Yönetimi Merkezi (Düzensiz Göçle Mücadele) dün düzenlenen törenle açıldı. Törende, İçişleri Bakanlığı karşısında yer alan Göç Yönetim Merkezi'nde görev yapacak 6 mobil araç teslim alındı.

Açılış sonrası KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında “Güvenlik İş Birliği Anlaşması” imzalandı.

Başbakan Ünal Üstel’in katılımıyla imzalanan anlaşmaya, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya imza koydu.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, TC İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuşma yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tarihinde ilk kez kurulan “Düzensiz Göçle Mücadele Merkezi”nin, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen güçlü iş birliği ve ortak vizyon doğrultusunda hayata geçirildiğini ifade eden Oğuz, merkezin, sadece fiziksel bir yapıdan ibaret olmadığını, aynı zamanda devletin kararlılığını, kurumsal kapasitesini ve vatandaşına olan sorumluluğunu yansıtan stratejik bir adım olduğunu vurguladı.

Oğuz, şöyle devam etti:

“Bu merkez, Stratejik Eylem Planı çerçevesinde düzensiz göçle etkin mücadele, suça karışan veya kamu düzenini tehdit eden yabancıların tespiti ve sınır dışı işlemleri, kriminal biyometrik veri alımı ile suç şüphesi taşıyan kişilerin daha hızlı ve güvenli şekilde analiz edilmesi, geri gönderme işlemlerinin Türkiye Cumhuriyeti ile tam eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilmesi gibi çok önemli görevleri üstlenecektir. Bu kapsamda, ülkemizde ilk kez uygulanacak olan kriminal biyometrik veri alımı sayesinde, özellikle çalışma izni, öğrenci izni ya da ikamet izni ile ülkemizde bulunan yabancıların kayıt altına alınması daha sistematik ve güvenli hâle gelecektir.”

Üniversitelerde eğitim gören üçüncü ülke vatandaşlarından, çalışma izinli ve izin öncesi süreçte bulunan yabancılara kadar tüm bireylerin kayıtlılık sürecinin tek merkezden yönetileceğini belirten Oğuz, sistemin, kamu kaynaklarının etkin kullanımına katkı sağlayacağı gibi, devlete olan mali ve idari yükün azalmasına da olanak tanıyacağını kaydetti.

Öte yandan açılış töreni öncesi Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’u ziyaret etti.

Oğuz, KKTC’de ilk kez Göç Yönetimi Merkezi’nin Türkiye Cumhuriyeti sayesinde kazandırıldığına işaret etti. Oğuz, merkezin, yasal düzenlemeleri, altyapısı, araç gereçleriyle amacına uygun kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

YERLİKAYA

İçişleri Bakanlığı, Göç Yönetimi Merkezi’nin açılışında konuşan Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman bir ve birlikte olduklarını söyledi.Yerlikaya, KKTC ile her zaman birlikte hareket ettiklerini ve göç konusunda da birlikte hareket edeceklerine işaret etti.

Göç eden insanların “küresel bir ordu” ve tüm ülkelerin, insanlığın sorunu olduğunu ifade eden Yerlikaya, Türkiye’nin göç ile ilgili uygulamalarını anlatarak, KKTC’de de benzer bir modelin hayata geçirilmesine destek verdiklerini kaydetti.

Bu merkezin, göçle mücadelede dönüm noktası olduğuna vurgu yapan Yerlikaya, merkezin KKTC’ye güç katacağını söyledi.