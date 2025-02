Cumhurbaşkanlığı himayesinde saat 11.30’da düzenlenen anma programına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Ünal Üstel, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, Türkiye Cumhuriyeti’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, video gösterimi ve konuşmalarla devam etti. Program, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın dinletisiyle sona erdi.

-Tatar: “Unutmak mümkün değil, unutturmayacağız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, asrın felaketinin üzerinden iki yıl geçtiğini ve yaşanan acının herkesin ortak acısı olduğunu kaydederek, “Bunu unutmak mümkün değil, unutturmayacağız.” dedi.

Hukuk mücadelesinin sonuna kadar süreceğini belirten Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bu mücadelede tek yürek olduğunu vurguladı.

Şampiyon Meleklere verilen değerden bahsederek, hayatını kaybedenlerin şehit ilan edildiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Salonlar, okullar, parklar kurarak isimlerini sonsuza kadar yaşatacağız.” ifadelerini kullandı.

Adalete güven belirten Tatar, aynı acıları başkanlarının yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınması adına çalışmaların süreceğini kaydetti.

-Üstel: “Çocuklarımızı unutturmamak için her türlü girişimi yapıyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, “kara gün” olarak nitelediği 6 Şubat 2023’te acı haberin gelmesiyle ülkenin tek yürek olduğunu ve büyük bir dayanışma örneği gösterdiğini anımsattı. Deprem sonrası Türkiye’nin deprem bölgelerine arama-kurtarma için gidildiğini hatırlatan Üstel, İsias Otel’e de zaman kaybetmeden hareket edildiğini söyledi.

“Gördük ki deprem insanoğlu tarafından bir felakete dönüştürüldü.” diyen Üstel, bir yandan hukuk mücadelesi sürerken diğer yandan ülkeyi olası depreme hazırlıklı hale getirmek için çalışmalar yapıldığını, bu çerçevede Deprem İzleme ve Denetleme Birimi oluşturulduğunu kaydetti.

Dava sürecinde tüm kurum ve kuruluşlar ve muhalefetle tek vücut olunduğunu anlatan Üstel, hukuk mücadelesinde hedeflenen neticenin alınamadığını, sorumluların ömür boyu hapis cezası almalarını arzuladıklarını belirtti. Üstel, “Çocuklarımızı nasıl karanlığa gönderdiyseler, felaketi yaratanlar da karanlığa gömülsün.” diyerek, hukuk mücadelesinin birinci etabının bittiğini ve ikinci etap için hazırlıklara başladıklarını aktardı.

“Çocuklarımızı unutturmamak için her türlü girişimi yapıyoruz.” diyen Üstel, kaybedilenlere “unutmadık, unutturmayacağız” sözü verdiklerini vurguladı. Üstel, hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek sözlerine son verdi.

-Karakaya: “Bu suç cezasız kalmamalıdır”

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ise konuşmasına “Bugün, içimizi saran derin bir acıyla, kalplerimizi sıkıştıran tarifsiz bir özlemle, Şampiyon Meleklerimizi kaybetmenin ikinci yılında bir araya geldik. İki yıl geçti… Ama bizler için zaman, o kara günün sabahında durdu. O gün, evlatlarımızı, öğretmenlerimizi, dostlarımızı bizden kopardılar. Hayalleriyle, umutlarıyla, gelecekleriyle onları birer birer toprağa verdik. Ama onların ışığı asla sönmedi, sönmeyecek. Çünkü biz, onların anısını yaşatmak, hak ettikleri adaleti sağlamak için mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz.” diyerek başladı.

Yaşanan kaybın kader olmadığını vurgulayan Karakaya, Şampiyon Meleklerin insan eliyle yaratılan bir felakette, ihmalin, açgözlülüğün ve vicdansızlığın kurbanı olduğunu anlattı. İsias Otel’in 16 saniyede kum yığınına döndüğünü kaydeden Karakaya, binayı yapanların, denetleyenlerin ve göz yumanların ellerinde çocuklarının kanı olduğunu ve bu kanın yerde kalmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Karakaya, “İki yıldır nefes aldığımız her an, adalet için çırpındık. Mahkeme salonlarında, sokaklarda, kürsülerde, sosyal medyada, her yerde haykırdık. Bu bir cinayettir. Bu suç cezasız kalmamalıdır. Ve yine haykırıyoruz… Suçlular en ağır cezayı alana kadar mücadelemiz bitmeyecek. Bugün burada, sadece kayıplarımızın yasını tutmak için değil, onlara verdiğimiz sözü hatırlatmak için toplandık.” diye konuştu.

Depremde kaybedilenlerin adlarını sayan Karakaya, “Sizin için adalet arayışımız, son nefesimize kadar sürecek.” dedi.

-“Onların ışığını söndürmelerine izin vermeyeceğiz”

Karakaya, sadece kendi çocukları için değil, başkalarının böyle bir acı yaşamaması için de mücadele verdiklerini belirterek, adalet arayışı dışında Şampiyon Meleklerin adını yaşatmak için de çalıştıklarını; eğitim bursları, spor salonları ve okul projeleriyle onların adlarını sonsuza kadar yaşatacaklarını anlattı.

Karakaya, şöyle devam etti:

“Bu iki yıl boyunca yanımızda duran herkese sonsuz teşekkürler. Adalet mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan her kalbe minnettarız. Çünkü biliyoruz ki, bu sadece bizim değil, tüm insanlığın mücadelesidir. Bir daha başka çocuklar ölmesin, bir daha başka aileler bu acıyı yaşamasın diye hep birlikte daha güçlü haykırmalıyız. Biliyoruz ki biz ne kadar güçlüysek, adalet o kadar yakın.

Bugün burada, evlatlarımızın anıları önünde saygıyla eğiliyor, onlara verdiğimiz sözü bir kez daha yineliyoruz… Unutmayacağız, affetmeyeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Şampiyonlarımız ölümsüzdür.”