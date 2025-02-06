Filistinliler başta olmak üzere tüm dünyadan gelen tepkilere aldırmayan ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’nın Gazze'de kalkınma inşa etmek için dünyanın dört bir yanından gelen kalkınma ekipleriyle çalışacağını söyledi.

-"ABD askerine ihtiyaç olmayacak"

ABD Başkanı, Amerika’nın “türünün en büyük ve en görkemli gelişmelerinden biri” olacak inşaata yavaş ve dikkatli bir şekilde başlayacağını dile getirdi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, "Gazze Şeridi, savaşın sona ermesiyle birlikte İsrail tarafından ABD'ye devredilecek" dedi.

"Filistinliler çok daha güvenli ve güzel bölgelere, yeni ve modern evlere yerleştirilmiş olacaklar" diye ekledi.