Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunan Mehmetçik, yeni yıla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) sınırında elleri tetikte, gözleri ufukta vatan nöbeti ile giriyor.

KKTC'nin Gazimağusa kentinin Düzce bölgesindeki temas hattında 28. Mekanize Piyade Tümeni, 61. Piyade Alayı'na bağlı, yerli ve milli silahlarla donatılan, teknoloji desteği sağlanan Türk askeri, bir yandan GKRY ile Birleşmiş Milletlerinin (BM) faaliyetlerini ve güneydeki İngiliz üslerini gözetlerken diğer yandan da sınırdan kuş uçurtmuyor.

"Hudut Kartalları" olarak da bilinen sınır bölüğünde görevli Mehmetçikler, temas hattının emniyetini sağlarken, devriye ve gözetleme timleri vasıtasıyla da 24 saat esasına göre faaliyetlerini icra ediyor.

Tedbiri elden bırakmayan ve KKTC sınırını disiplinle koruyan Mehmetçik, komutanlarının verdikleri emir ve talimatları harfiyen yerine getiriyor.

Denetimde nöbetçi askerin komutanına, "Asil Türk milletinin namusu ve şerefini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütünlüğünü, yavru vatan Kuzey Kıbrıs'ta sorumluluğuma verilmiş bölgeyi korumakla görevli birliğim vatan ve millet uğruna seve seve can vermeye hazırdır komutanım!" şeklinde gür sesiyle verdiği tekmil temas hattında yankılanıyor.

KKTC sınırının emniyeti için vatan nöbeti tutan Mehmetçik, Anadolu Ajansı (AA) aracılığı ile başta şehit aileleri olmak üzere Türk milletinin ve kendi ailesinin yeni yılını kutlayarak, 2025'in sağlık ve huzur getirmesini diledi.

Mehmetçik duygu dolu mesajında şunları söyledi:

"Anne baba, yeni yılınız kutlu olsun. Sizden belki uzağım ama burada komutanlarım ve arkadaşlarımla yeni yıla girmenin sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. Merak etmeyin bizler buralarda çok iyiyiz, vatan bize emanet siz de Allah'a emanet olun, hepinizi çok seviyorum."