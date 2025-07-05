Ülkede 2025’in ilk altı aylık enflasyon oranı yüzde 17,79 olarak açıklanırken, bu artış kamu maaşlarına da doğrudan yansıdı. Asgari ücretin belirlenmesinde esas alınan bu oran, aynı zamanda devletin zirvesindeki isimlerin maaşlarını da yeniden şekillendirdi.

1 Temmuz 2025 itibarıyla geçerli olacak yeni maaş düzenlemesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın brüt maaşı 411 bin 320 TL’ye yükseldi.

CUMHURBAŞKANI’NIN MAAŞI: 411 BİN 320 TL

Cumhurbaşkanı Tatar’ın maaşının çıplak brüt hali 279 bin 358 TL. Ancak buna hayat pahalılığı (HP) artışı olan yüzde 17,79 eklendiğinde maaş 329 bin 56 TL’ye çıkıyor. Buna ek olarak Cumhurbaşkanına, vergiden muaf şekilde 82 bin 264 TL tutarında “temsili ödenek” veriliyor. Böylece Cumhurbaşkanlığı makamına ödenen toplam brüt maaş, 411 bin 320 TL’yi buluyor.

DİĞER ÜST DÜZEY İSİMLER NE ALACAK?

Yeni düzenleme sadece Cumhurbaşkanını değil, başbakan, bakanlar, milletvekilleri ve üst düzey bürokratları da kapsıyor:

-Başbakan ve Meclis Başkanı: 391 bin 577 TL

-Bakanlar: 378 bin 414 TL

-Milletvekilleri: 368 bin 543 TL

-Müsteşarlar: 290 bin 504 TL

-Müdürler: 243 bin 900 TL

Bu rakamlar, kamuoyunda "temsiliyetin bedeli" ve "makam farkının karşılığı" olarak değerlendirilen temsili ödeneklerle birlikte hesaplandı.

Öte yandan Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Başkanı Güven Bengihan, altı aylık hayat pahalılığı farkının eklenmesiyle siyasi kamu görevlileri ve üst düzey yöneticilerin alacağı maaşlara dikkat çekerek, asgari ücret masasının toplanmamasına tepki gösterdi.

Bengihan, “Herkesin keyfi yerinde. Asgari ücretli bu ülkede açlığa terk edildi.” dedi ve son belirlenen asgari ücrete, önceki hayat pahalılığı farkının yansıtılmadığını da hatırlattı.

KTAMS ve KİEF, asgari ücretin hâlâ belirlenmemesi ve halkın yaşadığı ekonomik ve güvenlik sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Başbakanlık önünde basın açıklaması yaptı.

“HANİ HEPİMİZ EŞİTTİK? HANİ VERGİDE ADALET?”

Güven Bengihan, açıklamasında, altı aylık hayat pahalılığı oranının yüzde 17,79 olarak açıklanmasının ardından siyasi kamu görevlileri ve üst düzey yöneticilerin yeni brüt maaşlarını kamuoyuyla paylaştı.

Bengihan, hayat pahalılığı farkının yansıtılmasıyla birlikte ödenekler dahil olmak üzere siyasi kamu görevlilerinin ortalama brüt maaşlarını şu şekilde açıkladı:

“Cumhurbaşkanı’nın 411 bin 320 TL, Başbakan ve Meclis Başkanı’nın 391 bin 577 TL, bakanların 378 bin 414 TL, milletvekillerinin 368 bin 543 TL, müsteşarların 290 bin 504 TL, müdürlerin ise 243 bin 900 TL.”

Mevcut brüt asgari ücretin 43 bin 469 TL olduğunu vurgulayan Bengihan, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun hâlâ toplanmadığını belirterek, “Herkesin keyfi yerinde. Hiç kimsenin asgari ücretin ne olacağıyla ilgili bir gayesi yok. Asgari ücretli ne halde, umurlarında değil.” dedi.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı, bakanlar ve milletvekillerinin vergiye tabi olmayan temsil ödeneği de aldığını hatırlatan Bengihan, “Hani hepimiz eşittik? Hani vergide adalet?” diye sordu. Cumhurbaşkanı’nın temsil ödeneğinin 69 bin 839 TL olduğunu belirten Bengihan, bu miktarın asgari ücretin bir buçuk katı olduğuna dikkat çekti.